OPPAO acercará a escolares de Bizkaia el mundo de la pesca y fomentará hábitos alimenticios saludables

BILBAO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Productores de Pesca de Altura de Ondarroa (OPPAO) ha puesto en marcha la campaña 'Tu clase a bordo', una iniciativa dirigida a escolares de Bizkaia con el objetivo de fomentar hábitos alimenticios saludables, promover el consumo de pescado local y acercar el mundo de la pesca a las nuevas generaciones.

La actividad está dirigida a alumnado de sexto de Educación Primaria e incluye la entrega y presentación en el aula de un cuaderno ilustrado titulado 'Tu clase a bordo. Descubre el mundo de la pesca con el Capitán OPPAO y la Marinera Itsasne'.

A través de esta herramienta, han explicado desde OPPAO, los niños "se embarcan en un viaje por el Atlántico de la mano de estos dos personajes, descubriendo cómo trabajan los pescadores, qué especies captura la flota de OPPAO - destacando merluza, rape, verdel y gallo- y por qué su consumo es beneficioso para la salud y para el planeta".

"Con este proyecto queremos que los más pequeños comprendan el valor del pescado, no solo como alimento, sino también como parte esencial de nuestra cultura marinera y del esfuerzo de las familias que viven del mar", han señalado los responsables de esta organización que agrupa a los armadores de la flota de altura que operan principalmente en la pesca de merluza, gallo, rape y verdel.

Las sesiones, que "combinan aprendizaje y entretenimiento", serán impartidas por representantes de la OPPAO, que presentarán la unidad didáctica en formato dinámico, con apoyo audiovisual y juegos participativos para reforzar los contenidos. El alumnado podrá seguir con la unidad didáctica de la mano de sus profesores durante el resto del curso, animándolos a profundizar en los conocimientos propuestos.

La campaña recorrerá tres centros escolares de Bizkaia este mes de noviembre: el CEIP Zaldupe de Ondarroa (el día 18), Lekeitioko Herri Eskola (el día 19) y Berakruz Ikastola de Markina (el día 20).

El cuaderno 'Tu clase a bordo' forma parte del Plan de Producción y Comercialización 2025 de OPPAO, cofinanciado por el Gobierno Vasco y el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA).

EMBAJADORES

La Organización de Productores de Pesca de Altura de Ondarroa apuesta por "llegar a las familias a través de los niños, porque ellos son los mejores embajadores de los hábitos saludables y los valores de sostenibilidad" que desea transmitir.

Así, ha remarcado que, con esta iniciativa, refuerza su "compromiso con la educación y la sostenibilidad, acercando el conocimiento del mar a las aulas y contribuyendo a que las nuevas generaciones valoren el trabajo de la flota pesquera local y la importancia de cuidar los recursos marinos".