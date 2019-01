Ordóñez llama a los "ciudadanos decentes" a "rebelarse y plantar cara a la operación de blanqueo del terror" de ETA

Actualizado 19/01/2019 14:19:12 CET

En el aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez, critica que la IA "siga responsabilizando a las víctimas de la política penitenciaria"

La presidenta del colectivo de víctimas del terrorismo, Covite, Consuelo Ordóñez, ha denunciado la "vergüenza moral" que siente al describir la sociedad y la política vasca, asegurando que el precio que quieren pagar algunos de los representantes políticos por la "normalidad" pasa por "el blanqueo al historial de los asesinos, los secuestradores y sus cómplices". Por ello, ha llamado a los "ciudadanos decentes" a "rebelarse y plantar cara a la operación de blanqueo del terror" de ETA.

Ordóñez ha realizado estas afirmaciones en la ofrenda floral celebrada este sábado en el cementerio de Polloe en San Sebastián con motivo del 24º aniversario del asesinato a manos de ETA de su hermano, el concejal donostiarra del PP Gregorio Ordóñez.

En el acto han estado presentes la viuda de Ordóñez, Ana Iribar, así como representantes políticos del PP encabezados por Alfonso Alonso y Borja Sémper y Miren Albistur, del PSE-EE, entre los que se encontraban Eneko Andueza, Denis Itxaso y Ernesto Gasco, así como el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejería, la presidenta de las Juntas de Gipuzkoa, Eider Mendoza, o la exdirigente popular, María San Gil, entre otros.

Al responso, oficiado por el sacerdote Jaime Larrinaga, también han acudido el secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos (GPCs) en el Congreso, Miguel Gutiérrez, y el portavoz de la formación en Euskadi, Luis Gordillo, y el presidente de Vox, Santiago Abascal.

En el primer aniversario del asesinato tras la disolución de la organización terrorista, la presidenta de Covite ha dirigido el discurso a su hermano y ha cargado contra los "herederos" de ETA, que "quieren deshacerse de la sombra de la banda terrorista", y los nacionalistas vascos, "los rentistas del terror, que quieren seguir explotando los réditos políticos sin asumir sus responsabilidades ni sus complicidades".

Además, ha lamentado que "hoy se sientan en las instituciones personas que ocupan cargos públicos gracias a ETA. Que le deben todo a ETA, aunque ahora vivan como si nunca hubiera existido", al tiempo que ha criticado que la izquierda abertzale "siga responsabilizando a las víctimas de que haya una u otra política penitenciaria".

La hermana de Gregorio Ordóñez ha recordado que los presos de ETA "tienen en sus manos desvincularse de la violencia para poder cumplir condena cerca de sus domicilios" y ha denunciado su "empeño en presentarse como víctimas del Estado", lo que ha calificado de "maniobra de perversión".

De este modo, ha puesto de manifiesto también que, "a día de hoy, hay más asesinatos sin resolver que terroristas en prisión", y que estos salen de la cárcel "entre vítores, aplausos y pasillos de honor".

La presidenta de Covite ha lamentado que el final de ETA "no fue un día de celebración para el Estado de Derecho, de exhibición de la derrota institucional de la banda terrorista, de recogimiento avergonzado de los líderes de la organización".

Además, ha insistido en que las "esencias" de ETA "siguen hoy inamovibles", ya que los terroristas se disolvieron "sin pedir perdón a la mayoría de sus víctimas" y pensando que "matar fue designio histórico y que fueron los elegidos para perpetrar una hazaña heroica".

También se ha referido a las placas en memoria de las víctimas que Covite ha colocado en varias ocasiones en la capital guipuzcoana, las cuales "apenas duran horas, quizá minutos", y ha criticado la iniciativa del Ayuntamiento de colocar placas por las víctimas del terrorismo y las víctimas de "todas las violencias" en el mismo proyecto. "Ya sabes a lo que me refiero Goyo: el totum revolutum de violencias que pretende difuminar el significado político de tu asesinato", ha afirmado.

Finalmente, ha reivindicado la "rebeldía" de Gregorio Ordóñez, "su arrojo para luchar contra la tiranía del nacionalismo y su lucidez para, ante la dictadura de la empatía y el sentimentalismo, apelar por dar una batalla política". En ese sentido, ha animado a la ciudadanía "decente" a "rebelarse, a plantar cara a la operación de blanqueo del terror, a remangarse en esta batalla del relato que es, en el fondo, un pulso contra el olvido".

"HABLAR DE ETA"

Por su parte, el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha destacado que Gregorio Ordóñez es "una presencia todos los días" para la formación popular en Euskadi y sus "palabras y recuerdo" les "estimula para hacer política, para hablar de cosas que a lo mejor la gente dice que no tenemos que hablar".

"A mi hay gente me dice que no da votos hablar de ETA, hablar de lo que ocurrió durante 40 años en el País Vasco, de la memoria de las víctimas, pero nosotros no nos vamos a callar", ha asegurado Alonso en declaraciones a los periodistas al término del acto.

El dirigente del PP vasco ha recordado que hace un año que se disolvió ETA y "ha pasado tiempo" desde que se realizó el último asesinato y, según ha señalado, "es difícil para la sociedad vasca mirar a lo que ocurrió, sin prejuicios, y entender que durante décadas nosotros hemos vivido un infierno, una sociedad en la que se mataba al que pensaba diferente y se quería imponer una ideología".

En ese sentido, ha asegurado que, uniéndose a las palabras de Consuelo Ordóñez, "esta no es la Euskadi que soñaba" el edil popular asesinado. "No hay todavía verdadera libertad, no somos capaces de cuidar la memoria y de contar la verdad", ha lamentado Alonso, quien ha afirmado que el PP va a seguir "fiel al legado que dejó Gregorio".

De este modo, ha defendido los valores de "la libertad, la unidad de España en el País Vasco, y de convivencia, de que aquí hay una tierra donde la gente tiene identidades distintas, hay nacionalistas y no nacionalistas y tienen derecho a convivir en pie de igualdad y a expresar igualmente sus ideas". "Todo eso es lo que defendía Gregorio y es por lo que seguiremos trabajando", ha concluido.

"SANCHISMO"

Asimismo, el portavoz de Interior y secretario general del Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) en el Congreso, Miguel Gutiérrez, ha asegurado que Gregorio Ordóñez "es un símbolo de la dignidad de todas las víctimas del terrorismo" y ha resaltado la "valentía" del concejal del PP y su "lucha en favor de las libertades", frente a "un sanchismo que utiliza a Bildu para mantenerse en la Moncloa a cualquier precio".

"Sánchez es capaz de pactar unos presupuestos con ellos, dándoles concesiones como la transferencia de prisiones", ha lamentado Gutiérrez, al tiempo que ha incidido en el "grave repunte" de recibimientos a presos de ETA en el País Vasco. En ese sentido, ha destacado que "las instituciones deben ponerse del lado de las víctimas".