La Oreja de Van Gogh vende más de 100.000 entradas en una hora y anuncia nuevas fechas en San Sebastián y Bilbao

LA OREJA DE VAN GOGH EN UNA NUEVA IMAGEN - LA OREJA DE VAN GOGH

SAN SEBASTIÁN 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Oreja de Van Gogh ha vendido más de 100.000 entradas en una hora desde su puesta a la venta a las 16.00 horas de este lunes y ha anunciado dos nuevas fechas en San Sebastián y Bilbao.

Así, la gira 'Tantas cosas que contar', que supone la vuelta de Amaia Montero a la banda donostiarra en el 30 aniversario del grupo, duplica de momento, su citas Bilbao, Madrid, San Sebastián, Valencia, A Coruña, Zaragoza, Barcelona y Pamplona.

En concreto, la gira que "será todo un viaje por sus grandes éxitos", según han recordado desde la promotora Get In, pasará dos veces por Bilbao (9 y 10 de mayo), y San Sebastián (31 de julio y 1 de agosto) tras agotar las primeras citas en el BEC y en Illunbe Donostia Arena, respectivamente. También habrá segundo concierto en Pamplona (20 y 21 de noviembre) tras colgar el cartel de 'sold out' en la primera de las fechas.