El Orfeón Donostiarra actuará el viernes junto a la Orquesta de Valencia en el Palau de Valencia

SAN SEBASTIÁN 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Orfeón Donostiarra actuará este próximo viernes junto a la Orquesta de Valencia en el Palau de Valencia, donde interpretará el 'Réquiem' de Giuseppe Verdi. Tras actuar en la Philharmonie de París el pasado 4 de noviembre, la agrupación se prepara ahora para participar este viernes en la temporada de abono del Palau de València, donde interpretará el 'Réquiem' de Verdi.

En un comunicado, el presidente del Orfeón, Antxon Elósegui, ha indicado que el viernes será el turno de "la imponente y teatral" obra de Verdi. La Orquestra de València, dirigida por el maestro Jordi Bernàcer, contará con Carmen Solís (soprano), Ana Ibarra (mezzosoprano), Sergio Escobar (tenor) y Marko Mimica (barítono) como solistas.

Esta participación marca el regreso del Orfeón Donostiarra al Palau de València casi 25 años después, dentro de la temporada de abono de la orquesta.