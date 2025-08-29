El Orfeón Donostiarra de San Sebastián clausura este domingo el festival de Santander

SAN SEBASTIÁN 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Orfeón Donostiarra de San Sebastián clausurará este domingo el festival de Santander, con una actuación junto a la orquesta Gewandhausorchester de Leipzig, fundada en 1781.

El concierto se celebrará el domingo en el Palacio de Festivales de Santander, en la Sala Argenta, a las 20.00 horas. El Orfeón ha participado en 47 ocasiones en este festival, según ha recordado en un comunicado.

Dirigirá la actuación el maestro Andris Nelsons y acompañarán al coro los solistas Julia Kleiter (soprano) y Christian Gerhaher (barítono). La Gewandhausorchester interpretará en solitario la obra 'Sinfonía nº5 La Reforma' (Felix Mendelssohn) y, posteriormente, entonará junto al Orfeón 'Un réquiem alemán' (Johannes Brahms).