Organizan una recogida solidaria de ropa y enseres básicos para los malienses que duermen en la calle en Vitoria-Gasteiz

VITORIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Etxebizitza sindikatua y Kontseilu Sozialista Gasteiz han organizado una campaña de recogida solidaria de ropa y enseres básicos para donar a las personas de origen malienses que duermen en la calle de Vitoria-Gasteiz a la espera de concertar una cita para tramitar sus peticiones de asilo.

En un comunicado, Etxebizitza sindikatua ha señalado que ha organizado una recogida con los enseres básicos que necesitan "ante la pasividad institucional" y ha apelado a la solidaridad para recoger ropa de invierno, mantas, sábanas y comida.

Las recogidas se realizará este jueves de 18.00 a 20.00 horas en Farolón, el viernes, de 17.30 a 20.00 horas en la plaza de Arana, y el sábado, de 17.30 a 20.00 horas, en Bulevard de Salburua, 26.