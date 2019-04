Ortuzar advierte que el pueblo vasco responderá con contundencia a "la agresión", si quieren "cargarse el autogobierno"

Actualizado 21/04/2019 13:09:19 CET

Afirma que el "nivel de corresponsabilidad" de PNV con las instituciones del Estado estará "ligada" al respeto a "la soberanía nacional" vasca

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha advertido de que, el autogobierno de Euskadi "no se toca" y de que, "si quiebran el pacto estatutario", el pueblo vasco responderá con contundencia a "la agresión" desde la democracia. Tras echar de menos una "respuesta decidida" de otros "partidos españoles" a la "ola de carcundia y patrioterismo de correaje y banderón" de las formaciones de la derecha, ha afirmado que su "nivel de corresponsabilidad" con las instituciones del Estado estará "ligada" al respeto a "la soberanía nacional" vasca.

Durante el acto de celebración de Aberri Eguna que el PNV ha celebrado en La Plaza Nueva de Bilbao, en el que también han intervenido el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el candidato al Congreso por Bizkaia, Aitor Esteban, Ortuzar ha advertido de que "el autogobierno vasco está hoy en serio peligro, y blindarlo debe ser una tarea prioritaria para cualquier abertzale". "Están hablando, no ya de no ampliar el autogobierno, sino de cargárselo directamente", ha avisado.

Por ello, "frente al silencio que guardan partidos estatales supuestamente sensibles con el autogobierno vasco", el líder jeltzale ha garantizado que les van "a tener de frente y enfrente". "Si alguien quiebra el pacto estatutario recibirá la contundente respuesta de este partido y de este pueblo. Estaremos legitimados para dar, desde la democracia, una respuesta política y social acorde con la agresión que se nos pretenda hacer", ha asegurado.

A su juicio, "algunos están diciendo auténticas barbaridades" y el PNV no ve que, "desde los otros partidos españoles, haya una respuesta decidida y valiente contra esa ola de carcundia y patrioterismo de correaje y banderón". "¡Qué va! Callan, no quieren enfrentarse, no vaya a ser que pongan en riesgo algún voto. De esos temas mejor no hablar, pasar de puntillas", ha apuntado.

"EL AUTOGOBIERNO NO SE TOCA"

Por ello, los jeltzales "alzan la voz" para decir que "el autogobierno vasco no se toca". "Mañana dirán que esto que ahora hemos afirmado 'son cosas del Aberri Eguna', a las que no hay que hacer mayor caso. Ojo, que esto va en serio. La participación del PNV en las instituciones del Estado, nuestro nivel de corresponsabilidad estará ligado directamente al respeto a nuestra soberanía nacional, la que hoy tenemos gracias al autogobierno y al Estatuto, y la que nuestra ciudadanía decida en el futuro", ha asegurado.

El presidente del EBB ha aseverado que, "quien quiera que el PNV se implique en el futuro político del Estado, deberá garantizar el autogobierno vasco y su actualización por vías legales y democráticas". "Habrá que hablar del modelo territorial del Estado, de la plurinacionalidad, de nuestro reconocimiento nacional, de la bilateralidad, ha añadido.

