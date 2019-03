Ortuzar critica la "estrategia planificada" por Bildu y PP para "hostigar al gobierno"

Actualizado 15/03/2019 11:19:23 CET

Cree que "sin moción de censura en Madrid y de haber aceptado el chantaje de Bildu en la negociación presupuestaria" Darpón seguiría

BILBAO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha criticado la "oposición a la española" que se produce en Euskadi y ha responsabilizado a ésta, en "grandísima medida", de la dimisión del consejero Jon Darpón.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el dirigente jeltzale se ha referido a la dimisión del consejero de Salud, materializada este jueves, tras las irregularidades detectadas en las OPE de Osakidetza.

En este sentido, Ortuzar ha afirmado que la situación generada con Darpón y el no apoyo de la oposición a los Presupuestos vascos son cuestiones que tienen algo que ver: "Es evidente".

A su juicio, hay una "sensación de identificación social" con lo que el PNV ha hecho esta legislatura y "eso a la oposición le pone de los nervios". "La oposición, en vez de hacer una oposición sensata y de contraste de programas, quiere ir al bloqueo y hacen una mala copia del modelo tan poco constructivo que es la forma de hacer política en Madrid. Es una oposición a la española", ha denunciado.

Por ello, ha considerado que la responsabilidad de la salida del Ejecutivo de Darpón es de la oposición "en grandísima medida". Tras reconocer que ha habido "problemas en la OPE de Osakidetza, cuestión que hay que investigar y solucionar", ha incidido en que "eso era lo que estaba haciendo Darpón".

"Si no hubiera habido moción de censura en Madrid, si hubiéramos aceptado el chantaje de Bildu en la negociación presupuestaria, hoy Darpón estaría sentado en su despacho sin ningún problema. No es un problema de la OPE", ha indicado, para añadir que mientras la pasada semana exigían al lehendakari que cesara al consejero, y "así se arreglaba todo", ahora tras el adiós de Darpón "el problema ya no es el consejero sino el lehendakari".

De este modo, ha advertido de que la oposición realmente a por "quien viene es a por un lehendakari que tiene gran éxito social" y a por el PNV que "también cuenta con un respaldo amplio". "Hay una estrategia planificada por Bildu y PP para hostigar al gobierno e intentar sacar cabeza", ha sostenido, al tiempo que ha considerado que ambas formaciones "hablan más de lo que parece pese a que no salen en las fotos".

Para Ortuzar, Darpón ha dimitido porque "no quiere hacer pasarlo mal al gobierno" ya que es "consciente de lo que supone una reprobación y lo que vendría después, una moción de censura en plena campaña electoral". "Ha tomado la decisión con mucha generosidad, por el bien del gobierno y la institución", ha añadido.

En este sentido, ha criticado que la oposición está "todo el día con Osakidetza en la boca, pero parece que se olvida de que es la principal empresa de Euskadi".

FIN DE LEGISLATURA

Pese a la situación generada, Ortuzar ha considerado que el Gobierno Vasco puede aguantar lo que resta de legislatura ya que la oposición "solo se junta para destruir, no para poner cosas encima de la mesa", de tal forma que "no van a poder gobernar nunca juntos". "Va a ser más difícil y estar más complicado todo, más sujeto a estos 'show' mediáticos, pero vamos a seguir adelante", ha descrito.

Por todo ello, ha subrayado que no ve al lehendakari, Iñigo Urkullu, en la "tesitura" de adelantar la fecha de las elecciones vascas: "Yo le veo con la cabeza planificada hasta el último día de legislatura".