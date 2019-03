Ortuzar (PNV) ve al Gobierno Vasco con "fuerza" para agotar la legislatura y "débil" al "tridente opositor"

Publicado 28/03/2019 12:43:39 CET

Cree que la oposición "no va a salir muy bien parada" del 28A y 26M, pero desconoce si "espabilará" y cambiará de actitud tras las elecciones

BILBAO, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que ve al Gobierno Vasco con "fuerza" para agotar la legislatura, mientras considera que es el "tridente opositor", compuesto por EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el PP, el que está "débil" y suple su falta de ideas con el "no perpetuo a todo".

En una rueda de prensa celebrada en Bilbao para presentar el libro "Juan Ajuriagerra, el Hermano mayor", escrito por Eugenio Ibarzabal, Ortuzar se ha referido, de esta forma, a la posibilidad de que pueda producirse un adelanto de las elecciones autonómicas vascas tras los próximos comicios del 28 de abril y el 26 de mayo.

Precisamente, este pasado miércoles el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, apuntó que, cuando terminen las próximas citas electorales, en base a la postura que mantengan los partidos de la oposición, evaluarán "si es viable o no agotar la legislatura como es debido".

El líder jeltzale ha afirmado que es el lehendakari, Iñigo Urkullu, el que tiene la prerrogativa de decidir un eventual adelanto electoral y ha apuntado que, en este asunto, al PNV "le toca callar". En todo caso, ha asegurado que ve a Urkullu y al Gobierno Vasco "con fuerza, con ideas y con ilusión suficiente para llegar hasta el final de la legislatura".

"Tendrán que explicar otros el por qué del 'tridente opositor', pase lo que pase", ha indicado, para asegurar que ve "más débil a la oposición" que al Ejecutivo, y ha criticado que su "falta de ideas la suplen con el 'no' perpetuo a todo". "¿Cuánto van a aguantar en esa tesitura?, lo veremos. Desde luego, el PNV va a apoyar lo que establezca el lehendakari", ha asegurado.

RESULTADOS ELECTORALES

Andoni Ortuzar cree que el 'tridente opositor' "no va a salir muy bien parado de las elecciones del 28A ni del 26 M". "Hasta ahora no están siendo políticamente inteligentes porque no es muy inteligente que el PP se una con Bildu y Bildu con el PP. No sé si van a espabilar después de ver los resultados electorales", ha indicado.

En todo caso, ha asegurado que la posición del PNV, del Ejecutivo vasco y del PSE-EE "va a ser la que estar en permanente disposición de diálogo político para llegar acuerdos" porque hay "un montón de cosas sobre la mesa que podrían sustanciarse de aquí al final de la legislatura, y que la gente está esperando a que se haga".

Por ello, seguirán ofreciendo a la oposición diálogo para llegar a acuerdos sobre temas pendientes en el Parlamento que, por "honestidad con la sociedad vasca", se pueden sacar adelante.