Osakidetza abrirá a partir de este lunes 12 centros especiales de vacunación para gripe y covid

Hasta la fecha, se han administrado 202.735 dosis de la vacuna antigripal en Atención Primaria y 129.407 dosis frente a la covid-19 - OSAKIDETZA

VITORIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza abrirá a partir de este próximo lunes, y hasta el 1 de noviembre, doce 'txertogunes' o centros de vacunación en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa para facilitar la vacunación frente a la gripe y a la covid-19 sin cita previa.

Durante estas dos semanas, cualquier persona, a partir de los seis meses de edad, podrá acudir directamente a los puntos habilitados en los tres territorios, incluidos niños y niñas, sin necesidad de pedir cita, según ha informado el Departamento de Salud en un comunicado.

Los 'txertogunes' complementan la vacunación habitual con cita previa en los centros de salud y facilitan el acceso a la vacunación frente a la gripe y a la covid-19, con espacios específicos y horarios amplios, de lunes a domingo, de modo que cada persona pueda elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Además, Osakidetza ha reforzado sus equipos con la contratación de 225 profesionales de enfermería y 85 de personal administrativo. Así, desde este lunes, 19 de octubre, estos espacios permitirán a las familias acudir con sus hijos e hijas, a partir de los seis meses de edad, sin necesidad de cita previa.

De esa forma, se complementa la vacunación infantil frente a la gripe, que se inició el 28 de septiembre en los centros de salud, según ha destacado Osakidetza.

Además de la vacunación frente a la gripe, los 'txertogunes' ofrecerán asimismo la vacunación frente a la covid-19 a las personas de 70 años o más, y a las de 65 o más que lo soliciten. Ambas vacunas podrán administrarse en una única visita.

En Álava, habrá un espacio especial de vacunación en el centro de Salud de San Martín (Vitoria-Gasteiz); en Bizkaia, en los ambulatorios de Repélega, Amorebieta y Mungia; y en Gipuzkoa, en los ambulatorios de Gros (Donostia), Irun centro, Torrekua (Eibar), Arrasate, Tolosa y en el PAC de Beasain.

Además de la población infantil, la campaña de vacunación de este año pone especial énfasis en el cuidado de las embarazadas y de los profesionales sanitarios como colectivos clave para prevenir el contagio y garantizar la salud comunitaria.

MÁS DE 266.000 CITAS

Osakidetza ha registrado hasta este viernes más de 266.000 citas para la vacunación frente a la gripe, de las cuales más de 20.700 corresponden a población infantil y más de 1.100 a mujeres embarazadas.

Hasta la fecha, se han administrado 202.735 dosis de la vacuna antigripal en Atención Primaria y 129.407 dosis frente a la covid-19.

En la primera semana de vacunación se han administrado 4.695 dosis a profesionales de Osakidetza, un 20 % más que en el mismo periodo del año pasado.

En lo que va de temporada, en Atención Primaria se han registrado 605 casos de gripe y 2.045 de covid-19. En el ámbito hospitalario, han requerido ingreso 79 personas por gripe y 381 por covid-19. Actualmente no hay pacientes con gripe en la UCI, mientras que cuatro personas permanecen ingresadas en cuidados intensivos por covid-19.

El Departamento de Salud y Osakidetza han recordado que la vacunación es la medida más eficaz para prevenir complicaciones, ingresos hospitalarios y fallecimientos asociados a la gripe, y la recomiendan especialmente a las personas de 60 años o más, a quienes padecen enfermedades crónicas, a las mujeres embarazadas y a los niños y niñas de entre seis meses y cinco años, entre otros colectivos.