Osakidetza activa una campaña para el uso adecuado de las benzodiacepinas ante el riesgo de su consumo prolongado

Alberto Martínez Ha Comparecido Este Lunes Ante La Comisión De Salud - PARLAMENTO VASCO

VITORIA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza han puesto en marcha una 'Estrategia para el Uso Adecuado de Benzodiacepinas en Euskadi' con el fin de mejorar la adecuación de estos tratamientos y reducir los riesgos asociados a su uso prolongado.

La medida ha sido anunciada por el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, en la presentación, ante la Comisión de Salud del Parlamento Vasco, del balance del 'Plan de Adicciones de Euskadi 2023-2027'.

Martínez, cuya comparecencia se ha producido a petición de EH Bildu, ha subrayado el compromiso del Gobierno con la prevención de las dependencias, incluidas las de origen farmacológico.

La 'Estrategia para el Uso Adecuado de Benzodiacepinas en Euskadi', que se integra en el despliegue del 'Pacto Vasco de Salud', pretende reducir el uso de estas sustancias y generar "un cambio cultural".

El objetivo principal es mejorar la adecuación del uso de estos fármacos mediante la sensibilización y formación, tanto de la población, como de los profesionales implicados en el proceso asistencial.

Para lograrlo, el plan se articula en cinco ejes de trabajo fundamentales. El primero es el de la comunicación y coordinación, en el que se prevé asegurar que todos los agentes implicados compartan una visión unificada y desplieguen la estrategia de forma coherente.

A su vez, se plantean intervenciones directas, como el diseño de herramientas de para profesionales y campañas de educación para pacientes y ciudadanía. También se trabajará en la digitalización y las herramientas clínicas, con la integración en la historia clínica (Presbide) de sistemas que faciliten la revisión de prescripciones y alerten sobre inicios no indicados.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS

En el ámbito de la monitorización y evaluación, se crearán cuadros de mando para analizar la evolución del consumo y la efectividad de las medidas adoptadas. Asimismo en materia de sostenibilidad se tratará de garantizar que las mejoras en la prescripción se mantengan a largo plazo mediante la automatización de procesos y la revisión continua.

Para que el cambio sea efectivo, la estrategia contempla medidas prácticas que impactarán directamente en la labor asistencial y en la información que recibe el paciente, a través de informes personalizados sobre las pautas de prescripción, la optimización del sistema de receta electrónica para que emita avisos cuando un tratamiento supere las semanas recomendadas, la organización de talleres de educación grupal para pacientes y ciudadanía o el establecimiento de protocolos de de peprescripción Gradual.

El éxito de esta iniciativa depende de su carácter transversal. La estrategia ha sido definida por un grupo coordinador multidisciplinar que incluye a profesionales de atención primaria, salud mental, atención hospitalaria, centros penitenciarios, salud pública y farmacia comunitaria.

POBLACIÓN PRIORITARIA

Se ha identificado como población prioritaria a los mayores de 70 años y se trabajará con una marcada perspectiva de género, dado que el uso de Benzodiacepinas es más frecuente en mujeres debido, en ocasiones, al uso de fármacos de este tipo para malestares emocionales.

Desde el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, en el marco de un estudio realizado por la Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud sobre conductas adictivas en la población de edad avanzada en Euskadi, ya se constató que existe una alta prevalencia del consumo de psicofármacos sobre todo en mujeres mayores de 65 años.

Las benzodiacepinas, somníferos y tranquilizantes son fármacos eficaces a corto plazo para tratar la ansiedad y el insomnio. Sin embargo, su uso prolongado más allá de las cuatro semanas (en insomnio) o doce semanas (en ansiedad) genera tolerancia, dependencia y aumenta el riesgo de efectos adversos graves como caídas, fracturas, accidentes de tráfico y deterioro cognitivo.

En Euskadi, los datos de prescripción reflejan que entre 2016 y 2024 se ha incrementado el número de personas en tratamiento. Además se detecta una brecha de género y edad, el 40,3% de las mujeres mayores de 70 años en Euskadi tiene una prescripción activa, frente al 20,8% de los hombres en el mismo rango de edad, y un gran porcentaje de la población supera con creces el tiempo recomendado.

A todo esto se le añade el hecho de que el uso es significativamente mayor en personas vulnerables. El consejero ha explicado que su departamento pretende que la ciudadanía "esté informada de que existen medidas no farmacológicas más efectivas a largo plazo que un fármaco".

Martínez ha constatado el avance en las 20 líneas de actuación del plan, con especial énfasis en la desnormalización del consumo en entornos comunitarios y la protección de los colectivos más vulnerables.

ESPACIOS SIN HUMO

Entre los hitos más destacados del último periodo, destacan los ejes de actuación sobre entornos saludables y desnormalización del consumo. En este sentido, la Red de Espacios Libres de Humo (Kerik Gabeko Guneak) ha alcanzado los 765 espacios al cierre de 2025. Entre estos espacios se encuentra el campus de Álava de la EHU sin humo y la totalidad de las marquesinas de autobús de Vitoria-Gasteiz.

Tambien se han elaborado dos guías para dejar de fumar en coordinación con Osakidetza, una dirigida a población general y otra específica para embarazadas.

En materia de bienestar digital, ante el aumento de la percepción de riesgo en menores del uso inadecuado de las pantallas, se puso en marcha la campaña 'La mejor red parental eres tú'. Esta iniciativa busca sensibilizar a familias y profesionales sobre la importancia de acompañar y poner límites al uso de pantallas para garantizar un entorno digital seguro.