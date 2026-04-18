Osakidetza anima a la población vasca de 18 a 40 años a ser donante de médula ósea

Donante de médula ósea - DEPARTAMENTO DE SALUD

BILBAO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza ha llamado a la población de entre 18 y 40 años para que se inscriba como donante de médula ósea ya que este grupo "presenta mejores condiciones para la donación". En este sentido, ha destacado que la probabilidad de compatibilidad entre donante y receptor es muy baja, por lo que cuantos más donantes haya, mayores serán las posibilidades de encontrar personas compatibles.

Según ha informado el Departamento vasco de Salud en un comunicado, el programa de donación de médula ósea "es prioritario", ya que "muchas personas requieren de un trasplante como única opción para el tratamiento de enfermedades hematológicas muy graves, entre las que destacan leucemias y linfomas".

Salud busca que las personas entre 18 y 40 años de edad en Euskadi se inscriban en el Registro de Donantes de Médula Ósea, "ya que la donar médula es un gesto solidario que puede salvar vidas". Además, han recordado que la médula ósea es un tejido indispensable para la vida que queda comprometido en el caso de pacientes con enfermedades muy graves de la sangre.

Para inscribirse, las personas interesadas deben efectuar un registro inicial en la web de Osakidetza, y una vez cumplimentado el formulario, el siguiente es concertar una cita con el Servicio de Coordinación de Trasplante o el Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos de Osakidetza con un profesional sanitario para solventar dudas, firmar el consentimiento y realizar un análisis de sangre para estudiar la compatibilidad con futuros receptores de médula. A partir de ese momento, el donante pasa a formar parte del Registro Estatal de Donantes de Médula Ósea (REDMO).

De confirmarse la compatibilidad con un paciente, hay dos modos de donar médula ósea: a través de un proceso denominado aféresis, un procedimiento similar a una donación de sangre, en el que se extraen células madre de la sangre periférica del donante, procedimiento que no requiere ingreso hospitalario; y mediante intervención quirúrgica en la cresta ilíaca (hueso de la cadera), un procedimiento seguro que se realiza bajo anestesia y requiere un ingreso de 24 horas.

Ambas técnicas, ha recordado Salud, "son sencillas, seguras y están supervisadas en todo momento por los equipos médicos especializados y por la Coordinación de Donación y Trasplante de Euskadi".

Este llamamiento del Departmento de Salud, Osakidetza y la Cordinación de Trasplantes de Euskadi, así como de las asociaciones de pacientes, busca que los jóvenes vascos "formen parte de una red global que salva miles de vidas cada año", ya que "cada nuevo donante que se logra es una oportunidad real para una o un paciente que espera un trasplante".