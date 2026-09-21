Osakidetza comienza la inmunización infantil frente al virus sincitial, principal causa de bronquiolitis aguda en bebés

La inmunización de todos los niños y niñas se llevará a cabo con cita previa en las consultas de pediatría - IREKIA

VITORIA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza ha iniciado la campaña anual de inmunización infantil frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS), principal causa de la bronquiolitis aguda, enfermedad responsable de una buena parte de los ingresos hospitalarios en niños y niñas menores de 2 años en Euskadi.

El periodo de inmunización contra el VRS se extenderá hasta fin del mes de marzo del próximo año y tiene por objetivo alcanzar la inmunización del 95% de los niñas y niños nacidos en Euskadi desde el pasado 1 de julio, según ha informado el Departamento de Salud en un comunicado.

La población diana de la campaña se concentra en cuatro grupos a inmunizar: bebés recién nacidos, a los que se vacunará durante todo el periodo (otoño e invierno); bebés nacidos desde el 1 de julio hasta el 14 de septiembre, a los que se vacunará al inicio de la campaña; prematuros de menos de 35 semanas de gestación en su primer año de vida; y bebés de menos de 2 años con alguna enfermedad grave, esencialmente de tipo respiratorio, cardiológico y/o neurológico.

La inmunización de todos los niños y niñas se llevará a cabo con cita previa en las consultas de pediatría de los centros de salud de Atención Primaria de Osakidetza.

Los resultados de la campaña de inmunización de 2025 frente al VRS constatan una tendencia general de incremento en la disminución de la necesidad de utilización de los recursos sanitarios relacionados con la bronquiolitis.

Durante el periodo 2025-2026 se ha producido una disminución del 37,5% en las consultas por bronquiolitis en Atención Primaria y una reducción del 42,2% de las visitas a los servicios de Urgencias, junto a una bajada de los ingresos en la Unidades de Cuidados Intensivas Pediátricas hospitalarias del 42,6%.

Asimismo, se ha registrado un descenso medio del 55,5% en los dos últimos años en los ingresos hospitalarios por bronquiolitis aguda infantil en Euskadi.

Osakidetza considera decisiva la inmunización de los bebés de Euskadi frente al VRS con el anticuerpo Nirsevimab tanto para prevenir la enfermedad como para evitar las formas más graves de bronquiolitis aguda producida por VRS.

PREVENCIÓN

El Departamento de Salud ha destacado que la Ruta Asistencial para la Bronquiolitis de Osakidetza ha mejorado la atención a los niños y niñas y ha dado a las familias más información y herramientas para prevenir y controlar la enfermedad.

Este itinerario, diseñado por profesionales sanitarios y pacientes, ayuda a detectar antes los síntomas, reduce complicaciones y promueve la inmunización frente al VRS como medida clave de protección.

Gracias a esta iniciativa, las familias reciben en las consultas de Atención Primaria consejos prácticos para evitar contagios, conocen los beneficios de la inmunización con Nirsevimab y acceden a materiales claros en la web de Osasun Eskola (portal digital de Osakidetza con información práctica para el ciudadano sobre salud).

INICIO DE LA CAMPAÑA DE LA GRIPE

Por otra parte, la campaña de la gripe de este año comenzará el próximo día 28 de septiembre con la vacunación de las personas que viven en residencias y otros centros sociosanitarios. Ese mismo día se iniciará también la vacunación de los niñas y niñas entre 6 y 59 meses de edad, así como de los menores con factores de riesgo.

Con el objetivo de facilitar el acceso a la vacunación, las familias recibirán desde este mismo lunes 21 un mensaje por SMS y/o Whatsapp con información para solicitar cita para la vacunación de sus hijos e hijas. La vacunación del resto de los grupos de población para los que esta recomendada la vacuna de la gripe y covid comenzará el día 5 de octubre.