Osakidetza instalará este jueves una carpa en la Plaza de Cruces para aprender maniobras de reanimación cardiopulmonar

BILBAO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza instalará este jueves una carpa exterior de 200 metros cuadrados en la plaza de Cruces (Bizkaia), donde se desarrollarán talleres prácticos abiertos a la ciudadanía para aprender maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y el uso del desfibrilador externo automático (DEA).

El servicio Vasco de Salud realizará estos talles con motivo del Día Mundial de la RCP. Profesionales sanitarios de Osakidetza especializados en soporte vital básico incidirán en la importancia de actuar con rapidez ante una parada cardiorrespiratoria, así como sobre el impacto de la formación comunitaria en la mejora de la supervivencia en estos casos.