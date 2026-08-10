Osakidetza invierte 6 millones en reformar el pabellón Ampuero de Basurto de pacientes con patologías neurodegenerativas

Maqueta digital de la reforma del pabellón Ampuero - DEPARTAMENTO DE SALUD

BILBAO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza ha adjudicado la redacción del proyecto de rehabilitación y la dirección de obra para la mejora de las unidades destinadas a pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades neurodegenerativas en el Pabellón Ampuero del Hospital Universitario Basurto. Estos trabajos permitirán al entorno contar con espacios más accesibles, modernos y adaptados a estos pacientes.

Según ha explicado el Departamento de Seguridad, los trabajos de reforma transformarán por completo las plantas primera y segunda del edificio, donde se concentran las unidades de hospitalización de estos pacientes, que generalmente presentan limitaciones severas de movimiento. La inversión total asciende a 6.025.000 euros.

La superficie total incluida en las obras de reforma alcanza una superficie de 2.300 m2, y comprende tanto las zonas de hospitalización como los accesos al pabellón. La ejecución del proyecto tendrá una duración aproximada de 26 meses, y se realizará por fases para garantizar en todo momento el pleno funcionamiento de la actividad asistencial.

El pabellón Ampuero del Hospital Universitario Basurto, acoge actualmente a los servicios de Neurología, Neurocirugía, Rehabilitación y Radiodiagnóstico. La renovación de sus instalaciones, especialmente en las áreas dedicadas a enfermedades neurodegenerativas, mejorarán la movilidad y la experiencia asistencial de pacientes con graves limitaciones motoras, han avanzado.

PROYECTO

La nueva propuesta de urbanización supone un "cambio en la percepción que el paciente va a tener a su llegada al pabellón Ampuero", han explicado, ya que se pretende crear un entorno "accesible, ordenado, tranquilo, seguro, protegido de las inclemencias meteorológicas y agradable a la vista en su tránsito hacia el interior del edificio".

Para ello, se construirá una nueva rampa de acceso en dos tramos que vendrá acompañada en toda su longitud por una marquesina de protección con iluminación integrada, para proteger a pacientes de la lluvia.

En la planta primera se planea agrupar los usos hospitalarios en el ala norte, donde se situarán las habitaciones, seis de uso individual y seis dobles para liberar de tránsito a la zona sur, que se reserva a consultas médicas y servicios auxiliares asociados a la hospitalización. Este área contará con seis consultas y podrá habilitar espacios de consulta de mayor dimensión según las necesidades asistenciales.

En la segunda, los usos hospitalarios también se agrupan en el ala norte donde se ubicarán seis habitaciones de uso individual y cuatro dobles, todas ellas dispondrán de baños adaptados y grúa de la cama a la silla; y también se habilitarán dos habitaciones de uso individual para pacientes de ELA, con baño adaptado y acceso con grúa al mismo y situadas próximas al control de enfermería.

En la zona sur de la planta, los nuevos usos conviven con la zona de no intervención que va a albergar la Unidad de Ictus y las salas de trabajo de Neurología.

ASGA Arquitectos realizará el proyecto de dirección, una firma que "cuenta con dilatada experiencia en proyectos de reforma integral de edificios y destaca en trabajos en el ámbito sanitario público en Euskadi", han indicado desde Salud.

Los trabajos de reforma integral del pabellón Ampuero del Hospital Universitario Basurto se enmarcan en el Programa de Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios 2025-2032 del Gobierno Vasco, dotado con 1.600 millones de euros y que contempla un total de 74 actuaciones destinadas a fortalecer el sistema sanitario público de Euskadi, han recordado.

La construcción de infraestructuras sanitarias modernas y accesibles se enmarca en los compromisos del Pacto Vasco de Salud, cuya línea estratégica sobre equipamientos establece como prioridad proyectos de diseño, rehabilitación y construcción de nuevos centros que respondan de forma efectiva a las necesidades reales de la ciudadanía, junto al compromiso de garantizar la equidad territorial, incorporar criterios medioambientales y de eficiencia en la gestión de los recursos públicos de Euskadi.