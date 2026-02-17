Osakidetza revisará la normativa para encargarse de los restos humanos procedentes de intervenciones quirúrgicas

Reunión entre el Ararteko, Mikel Mancisidor, y el consejero de Salud, Alberto Martínez - IREKIA

BILBAO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud y Osakidetza se han comprometido a revisar la normativa vigente en la actualidad con el objetivo encargarse de la gestión y coste del servicio funerario de restos humanos procedentes de intervenciones quirúrgicas, amputaciones y abortos. En la actualidad, estos gastos deben ser asumidos por los propios pacientes o sus familias, y se les remite a los ayuntamientos en caso de falta de recursos.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha anunciado este martes que el Departamento de Salud y Osakidetza revisarán la normativa para cambiar la Instrucción 4/2024, con el fin de que el Servicio Público Vasco de Salud asuma el servicio funerario de los restos humanos de entidad suficiente (procedentes de intervenciones quirúrgicas, amputaciones o abortos).

La Instrucción 4/2024 de Osakidetza regula la gestión de los restos humanos de entidad suficiente, equiparándolos a efectos de destino final a los cadáveres, de acuerdo con la normativa estatal y vasca de sanidad mortuoria. En su punto cuarto, la instrucción señala expresamente que los gastos de inhumación o cremación de estos restos deben ser abonados por el paciente o sus familiares.

Con el compromiso de la revisión, y la posibilidad de modificación de la norma, el Departamento de Salud y Osakidetza dan un paso adelante para evitar que los pacientes y sus familias tengan que hacer frente a estos gastos en momentos especialmente sensibles.

El nuevo planteamiento supondría que el sistema sanitario público vasco asumiera este servicio, "reforzando la protección y el acompañamiento a las personas en situaciones de especial vulnerabilidad y subrayando la voluntad de dar una respuesta más humana y cercana al dolor de las personas afectadas y sus allegados".

El departamento de Salud ha destacado que esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia de "humanización" de Osakidetza, "que pone al paciente en el centro, amplía la mejora de la atención y da respuesta a las necesidades de la ciudadanía".

ENCUENTRO CON EL ARARTEKO

Alberto Martínez ha realizado esta anuncio en el marco de la primera reunión que ha mantenido con el nuevo Ararteko, Mikel Mancisidor, un encuentro solicitado por el consejero. Durante la reunión, el titular de Salud ha hecho entrega al Ararteko de un ejemplar del Pacto Vasco de Salud, documento que recoge "los compromisos compartidos para fortalecer el sistema sanitario público, promover la equidad y avanzar en la mejora continua de la atención sanitaria".

Con este gesto, Martínez ha subrayado la relevancia del Pacto como marco de consenso y herramienta de trabajo común entre instituciones. Asimismo, ha reiterado su voluntad de seguir colaborando estrechamente con el Ararteko y mantener una actitud de escucha activa "ante las necesidades y preocupaciones de la ciudadanía".

En la reunión se han abordado también diferentes temas relacionados con la atención sanitaria y los derechos de los pacientes "en un clima de cooperación institucional".

Alberto Martínez ha acudido al encuentro acompañado por los dos viceconsejeros del Departamento de Salud, Gontzal Tamayo y Aritz Uriarte, y por la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, lo que refleja "la implicación" del equipo de Salud del Gobierno Vasco con la institución del Ararteko "como garante de los derechos de la ciudadanía y como interlocutor clave para escuchar, canalizar y responder a sus demandas".