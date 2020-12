Osatzen recomienda no hacerse los test rápidos de anticuerpos de farmacias porque "no sirven" para diagnosticar covid

BILBAO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Vasca de Medicina de Familia y Comunitaria 'Osatzen' ha recomendado a los ciudadanos no hacerse los test rápidos de anticuerpos que se pongan a la venta en las farmacias porque "no sirven y, por tanto, no deben ser utilizados para diagnosticar infección aguda ni pasada por coronavirus en pacientes con o sin síntomas".

Osatzen ha hecho público este viernes un comunicado en el que explica que "la prueba de la que se habla actualmente no mide si se tiene el virus, como mide la PCR o el test de antígenos", sino "si se tienen unas proteínas ('defensas') de las que no nos informa la cantidad, la cualidad, ni la duración". Además, ha añadido que este tipo de test es "menos fiable", ya que "da más errores", que los realizados en el laboratorio.

"Si vamos al médico a pedir la prescripción del test, vamos a la farmacia y compramos este test para hacernos en casa, pueden suceder dos cosas: si nos sale negativo, estamos en donde estábamos (mascarilla, distancia y lavado de manos); si nos sale positivo, no sabremos si estamos infectados o curados", ha apuntado.

Además, ha advertido de que, si la prueba se practica siendo asintomáticos, "es muy fácil que sea un falso positivo" y, en todo caso, "un resultado positivo no garantiza ser inmune al virus". Según ha indicado, "puede ser que se haya pasado el virus y no se hayan generado defensas o que se hayan generado pero no las suficientes para dar positivo".

En cualquier caso, ha incidido en que, si el resultado del test es positivo, sería preciso volver al médico y hacer una PCR o un test de antígenos y seguir con las medidas de mascarilla, distancia y lavado de manos.

FALSA SEGURIDAD

Osatzen ha señalado que hacerse estas pruebas rápidas "no tiene utilidad" para un paciente y ha incidido en que, "según la evidencia actual", la OMS únicamente recomienda el uso de test rápidos de anticuerpos para determinadas situaciones y estudios "y con fines de investigación, no a nivel individual".

"Muchos pacientes estiman que haciéndose la prueba se van a quedar más tranquilos, pero no va a ser así e incluso puede ser peor. Pueden quedarse con una falsa sensación de seguridad y ponerse en riesgo de contagiarse o de contagiar a otras personas", ha alertado.