La OTA se extenderá a la zona sur de la isla de Zorrotzaurre, en Bilbao, a partir del 16 de marzo, con 150 plazas

Archivo - Imagen de un parquímetro de la OTA de Bilbao. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO - Archivo

BILBAO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sur de la isla de Zorrotzaurre, en Bilbao, contará a partir del 16 de marzo con una primera zona de aparcamiento regulado de OTA, con entorno a 150 plazas de estacionamiento, donde las personas residentes que obtengan el distintivo correspondiente podrán estacionar sin límite de tiempo.

Según ha informado el Ayuntamiento, se trata de una primera fase, que se irá ampliando según avancen las obras de urbanización de Zorrotzaurre hasta completar en los siguientes años el ámbito global que comprenderá toda la isla.

En total serán reguladas en esta primera fase en torno a 150 plazas de aparcamiento, a las que se sumarán en los próximos años alrededor de otras 400, hasta alcanzar unas 550 previstas en el futuro ámbito de Ribera de Deusto-Zorrotzaurre.

Las personas que viven en esta zona sur, donde habrá sector verde y azul, pueden solicitar desde este lunes su tarjeta de residentes, a través de la web municipal, la Oficina de Atención a la Ciudadanía y el teléfono 94 470 10 47. El horario de atención será de lunes a viernes de 8.30 a 18.30 horas y los sábados de 9.00 a 14.00 horas.

La tarifa anual de este nuevo ámbito OTA (Ribera de Deusto-Zorrotzaurre) es de 50 euros/año o, en su caso, la parte proporcional prorrateada por trimestres naturales.

Entre otras condiciones, para obtener el distintivo OTA, es necesario que la persona residente esté empadronada en Bilbao, en el mismo domicilio para el que se solicita la tarjeta; que la dirección del vehículo coincida con la del empadronamiento, excepto en el caso de vehículos en régimen de renting/leasing o cedidos por la empresa; y que el vehículo para el que se solicita el distintivo sea un turismo o asimilado y no esté adscrito a una parcela de residentes en un aparcamiento municipal.

La persona solicitante debe estar al corriente en los pagos de las obligaciones contraídas con el Ayuntamiento de Bilbao y solo se conceden un máximo de dos distintivos de residente (Tarjeta OTA) por domicilio. En este número máximo, se contabilizan tanto las parcelas de aparcamiento de residente municipal como las de garajes privados en su ámbito de residencia.

El horario de funcionamiento de la OTA en este ámbito será el correspondiente al área residencial, de lunes a viernes, de 9.00 a 13.30 horas y de 15.00 a 19.00 horas. Los sábados no habrá OTA, y en agosto solo funcionará por las mañanas.