Otegi afirma que será candidato a Lehendakari si así lo decide EH Bildu y asegura que aspiran a ganar el Gobierno Vasco

BILBAO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado este martes que será el candidato a Lehendakari en las próximas elecciones autonómicas vasca si EH Bildu así lo decide. Además, ha asegurado que aspiran a ganar el Gobierno Vasco, "sin ansiedades ni especiales obsesiones ni especiales prisas".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otegi ha señalado que, si la gente dentro de EH Bildu, decide que va a ser él su candidato a Lehendakari, lo será. "Voy a decidir en función de si es bueno o no", ha subrayado.

Además, ha asegurado que EH Bildu aspira a ganar las elecciones autonómicas en los tres territorios históricos de la Comunidad Autónoma Vasca. "Hay gente en el país que intenta proyectar la idea de que a EH Bildu se le alarga mucho el colmillo porque quiere desalojar a un determinado partido (PNV) de una determinada institución", ha indicado.

Frente a eso, ha defendido que no conciben "el futuro de este país sin la existencia de un partido de centro derecha nacional vasco como puede ser el PNV". "No sabemos si en el PNV hay gente que piensa que se puede construir este país sin la existencia de la izquierda independentista, probablemente sí, pero nosotros no concebimos un país sin que haya otros sectores sociales y políticos, y en este caso desde el punto de vista abertzale, sin que exista un centro derecha, un centro izquierda. Ahora tienen un debate sobre qué son en este país, aglutinado en torno al PNV", ha señalado.

Por ello, ha manifestado que pretenden gobernar Euskadi, pero no tienen "ni ansiedades ni especiales obsesiones ni especiales prisas". A su juicio, "lo importante no es tanto el candidato, sino qué se quiere hacer con el país".

"Y creo que es evidente en los últimos meses y años en esta parte de nuestra nación, en estos tres territorios, los problemas son de tal envergadura que ya no se pueden ocultar. La gente sabe que hay un problema en Osakidetza, que hay problemas en educación, la gente sabe y ya es conocido que hay problemas con el modelo policial, la gente sabe que hay un problema evidente con los derechos de las mujeres, y con los cuidados para la gente, que no están regulados en términos de servicios públicos", ha subrayado.