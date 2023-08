Otegi dice que Sánchez debe abordar el modelo territorial y acabar con la "política de excepción" a los presos de ETA

Afirma que "la agenda de la plurinacionalidad tiene que verse satisfecha en el bloque de investidura" de un Ejecutivo de PSOE y Sumar



BILBAO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha marcado este martes tres "grandes ejes de actuación" que deberá abordar el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, si llega a ser presidente del Gobierno, como son "el modelo territorial", el fin de "las políticas de excepción que todavía se aplican" a los presos de ETA, y continuar el recorrido en el "espacio social".

Además, ha advertido a los socialistas y Sumar de que "no va a funcionar" que pretendan el apoyo de EH Bildu, PNV, Junts y ERC solo para "frenar a la extrema derecha" al no tener "más remedio" porque la alternativa "es peor". "La agenda de la plurinacionalidad tiene que verse satisfecha en el bloque de investidura", ha avisado.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otegi ha señalado que la prioridad en el panorama político, en estos momentos, es "despejar qué va a ocurrir con la investidura" porque "va a marcar los próximos meses y años" también en la política vasca.

En este sentido, ha explicado que EH Bildu "tiene interés en que no gobierne la derecha" y no cree "determinadas milongas que circulan de que no hay un PP y Vox" porque "hay un bloque reaccionario que ha concurrido juntos a elecciones, con un candidato que se llama Feijóo, al que, si le hubiesen dado las cuentas, estaría gobernando hoy con Vox".

A su juicio, se trata de "un bloque que quería derogar la Ley de Memoria Democrática, cercenar muchos derechos, incluidos los de las mujeres, y que no iba a respetar la nación vasca ni su identidad nacional".

"Nosotros siempre hemos dicho que apoyaremos la alternativa a ese Gobierno de la derecha. Ahora bien, lo que introducimos frente a eso también es una segunda reflexión, y es: ¿hay que parar a la derecha? sí. ¿Es una condición indispensable? sí. ¿Es una condición necesaria? sí. ¿Es una condición suficiente? no", ha subrayado.

Arnaldo Otegi ha precisado que "hay que gobernar desde la izquierda", y ha apuntado que hay "tres grandes ejes de actuación" que le gustaría que el Ejecutivo recorra, y que ya pusieron sobre la mesa en la investidura anterior: "uno era la política penitenciaria sin pedir cosas raras, pidiendo que se aplique estrictamente la política penitenciaria y que se acabe todas las políticas de excepción", ha apuntado.

En su opinión, "sin duda", existe "camino todavía por recorrer" porque "se aplican políticas de excepción con los presos vascos y eso tiene que terminar".

En segundo lugar, ha explicado que "hay un segundo espacio de recorrido de ese Gobierno, que es el espacio social". "Ahí tampoco pedimos muchas cosas raras", ha indicado.

El tercer eje, según ha especificado, es el del modelo territorial. "Si hay investidura, esta va a ser la investidura sobre el debate territorial. Lo digo desde la mayor de las prudencias, desde la mayor de las serenidades, es decir, no estamos planteando dinámicas abruptas ni dinámicas con una intensidad que no se pueda regular. Lo que decimos es vamos a abordar el debate del modelo territorial con una cierta serenidad y con la profundidad necesaria", ha remarcado.

Preguntado sobre si están ya en contacto directo con dirigentes del PSOE para hablar de estos tres asuntos, ha respondido que si responde afirmativamente le va a "hacer la campaña a Feijóo". "Yo no hablo con gente del Partido Socialista, pero es evidente que el grupo parlamentario de Madrid habla con absolutamente todo el mundo, salvo con el PP, que no quiere hablar con nosotros", ha indicado. En todo caso, ha dicho que su lema es "poco ruido y mucho trabajo".

EL "VETO" DEL PP

Otegi ha subrayado que el Partido Popular plantea "un veto a una formación política que es la primera fuerza municipal" de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra, y "que es la segunda fuerza en las elecciones generales". "Cuando el PP dice que no va a hablar con EH Bildu, no dice que no va a hablar conmigo, dice que desprecia a 350.000 personas que han votado EH Bildu. Bueno, esta es su decisión", ha puntualizado.

A su entender, los populares "han hecho una proyección anticipada que es evidente", que EH Bildu no va a votarles. "Nosotros pensamos que el Gobierno del Partido Popular en el Estado español, en cualquier institución, no es bueno, ni para las mujeres, ni para los trabajadores ni para los ciudadanos de este país. No vamos a estar nunca en una ecuación de sostenimiento de un Gobierno en el que esté el Partido Popular y Vox", ha indicado.

Tras apuntar que el PP se ha marcado "como línea roja" no hablar con EH Bildu, ha dicho que parece "las líneas rojas están para traspasarlas". "Hace escasamente unos meses no iban a hablar nunca con Junts y ahora van a hablar. Pues ya veremos lo que pasa", ha añadido.

MAYORÍA PLURINACIONAL

El líder de EH Bildu ha señalado que su pretensión es que haya una investidura y se pueda conformar "una mayoría plurinacional". "Eso puede abrir debates que interesan al pueblo vasco en términos sociales, de convivencia y paz, y términos territoriales", ha aseverado.

Arnaldo Otegi cree que el PSOE y Sumar hacen la reflexión de que, si EH Bildu, PNV, Junts y ERC quieren "frenar a la extrema derecha", no tienen "más remedio" que votarles porque la alternativa "es peor".

"Eso no va a funcionar. La pelota ahora mismo también está en el tejado del PSOE y de Sumar, que tienen que aproximarse a las posiciones que defiende la izquierda plurinacional en el Estado, por respeto y consideración a determinadas consecuencias políticas que habría que haber sacado de estas elecciones generales. No hay en el Estado español gobierno progresista sin apoyo de Cataluña y de Euskal Herria, en este caso de las izquierdas independentistas y del PNV", ha dicho.

El coordinador de EH Bildu ha señalado que su agenda es "antifascista y antiautoritaria", y se comprometen a que en el Estado "no haya gobierno de la derecha". "Ahora, la izquierda en el Estado tiene que entender que eso tiene una lógica contrapartida política, no estoy

hablando de mercantilismo, estoy hablando de lógicas políticas. La agenda de la plurinacionalidad tiene que verse satisfecha en ese bloque de investidura", ha manifestado.

En este camino, ha dicho que él "iría paso a paso". "Ha habido una campaña brutal en estas elecciones generales contra el PSOE y Sumar, pero siete millones de personas en el Estado han sostenido con su voto eso, después de los indultos, de la modificación del Código Penal, de pactar con EH Bildu, y después de estas campañas infames que han hecho con determinados presos", ha indicado.

En su opinión, "aún así y todo", los electores han dicho que "es un camino que hay que seguir explorando". "Eso facilita otro tipo de debates con una cierta serenidad y prudencia, pero con mucha ambición. El debate territorial no se tiene que abrir porque un determinado candidato necesita determinados votos, sino porque es un problema estructural, porque hay problemas nacionales sin resolver, porque nosotros somos una nación, porque Cataluña es una nación, y hay que abordar ese debate en términos democráticos", ha asegurado.

NUEVO CURSO POLÍTICO

Según ha apuntado, EH Bildu dará inicio al nuevo curso político el próximo 9 de septiembre en la localidad vascofrancesa de Ustaritz, junto a EH Bai, su homóloga allí, y abordarán los retos que tienen por delante, con "un problema central", y es que la vasca es "una nación sin reconocer, que no tiene soberanía ni instrumentos suficientes para hacer frente a los retos".

"No se puede hacer a todos los retos frente desde un solo país, pero los vascos no somos ni menores de edad ni necesitamos tutelas para tomar decisiones con gente que ha demostrado a lo largo de la historia que es capaz de tomar decisiones en la buena dirección", ha indicado.