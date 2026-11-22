Arnaldo Otegi - EH BILDU

SAN SEBASTIÁN, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado que Gipuzkoa "le da certeza abertzale, certeza progresista y sentido euskaltzale" a su proyecto nacional, por lo que "es necesario que Gipuzkoa participe masivamente en estas elecciones". Además, ha afirmado que "Gipuzkoa va a derrotar al bloque reaccionario" y contribuir a "romper el techo" y lograr los "mejores resultados" de EH Bildu en unas elecciones generales.

Otegi ha realizado estas afirmaciones en un acto electoral celebrado este domingo en San Sebastián, en Tabakalera, que ha contado con la intervención de la cabeza de lista por Bizkaia al Senado, Idurre Bideguren, la cabeza de lista por Gipuzkoa al Congreso, Oihana Etxebarrieta, y el candidato de Esquerra Republicana al Senado por Barcelona Francesc-Marc Álvaro.

El secretario general de la formación soberanista ha asegurado en la capital guipuzcoana que el territorio "le da certeza abertzale al proyecto nacional", y ha añadido que "si Bizkaia cambia la orientación de voto, cambia la historia política de este país", algo que, a su juicio, "empieza a ocurrir, mal que les pese a muchos".

Así, ve "necesario" que la ciudadanía guipuzcoana "participe masivamente" en las elecciones generales porque en Gipuzkoa "las cuentas están claras, o el bloque reaccionario o EH Bildu, ahí se juegan los escaños".

"Así que Gipuzkoa no va a fallar, Euskal Herria no va a fallar, Gipuzkoa va a derrotar al bloque reaccionario, sin duda, y además va a contribuir a que la izquierda independentista tenga los mejores resultados en unas elecciones generales, vamos a volver a romper el techo", ha apelado, para ironizar con que tiene el sueño de que "dependa de nosotros que el pobre Alberto Núñez Feijóo sea presidente del Estado español".

"SOBRE EL MIEDO CABALGA LA EXTREMA DERECHA"

Arnaldo Otegi ha explicado que la "estrategia deliberada por parte de los autoritarios y las extremas derechas" se basa en "que la gente vea el futuro como una amenaza y no como una oportunidad".

"Primero se genera la falta de seguridad, se da la impresión de que no existe el futuro, eso genera ansiedad, y eso genera miedo, y sobre el miedo cabalga la extrema derecha, eso es lo que nos está ocurriendo, sobre todo en las sociedades occidentales", ha sostenido, para continuar diciendo que "en medio de ese panorama sombrío" hay "felizmente, gente con una sonrisa, que somos optimistas por naturaleza".

Como ejemplos del "optimismo" ha citado las elecciones de Brasil con la victoria de Lula da Silva o la del alcalde Mandani en Nueva York. "Somos las gentes que vemos con optimismo el futuro, a pesar de que ser optimista no significa negar los problemas", ha agregado.

Además, ha explicado que el proyecto que defiende EH Bildu es el de "la soberanía y el socialismo democrático", soberanía entendida "no como que se cambian las gentes que toman decisiones, sino como que se cambian las gentes y se cambian las decisiones".

"El socialismo hace que nadie, por su orientación sexual, por el color de su piel, por su condición social, tenga reducido ninguno de sus derechos", ha defendido Otegi.

"ESPECTÁCULOS BOCHORNOSOS EN EL SENADO"

Por su parte, la cabeza de lista de EH Bildu por Bizkaia al Senado, Idurre Bideguren, ha advertido acerca de los "espectáculos bochornosos" que en el Senado, a su juicio, ha "protagonizado o consentido" el Partido Popular durante su mayoría absoluta, y ha señalado que ha normalizado "el insulto, la descalificación y la criminalización al adversario político", además de "poner una institución al interés partidista".

La candidata vizcaína ha reivindicado la necesidad de actuar "de manera valiente, sin ningún complejo ante los más poderosos" y ha puesto como ejemplo acuerdos y medidas como el impuesto especial a la banca, la Ley de Vivienda y la prohibición del 'fracking', iniciativas que, según ha señalado, han salido adelante "a pesar de los frenos" que les han puesto en la Cámara.

Bideguren ha asegurado que EH Bildu "hará posible un Gobierno progresista", pero que lo hará "poniendo su propia agenda política encima de la mesa". "No hay Gobierno progresista sin nosotros", ha asegurado.

Asimismo, ha defendido que "cualquier proyecto de profundización democrática en el Estado debe abordar la siguiente cuestión: el reconocimiento de la plurinacionalidad y del derecho a decidir de los pueblos".

"MEJORAR LA VIDA DE LA GENTE"

La cabeza de lista de EH Bildu por Gipuzkoa al Congreso, Oihana Etxebarrieta, ha asegurado que el voto a la coalición soberanista es una apuesta por "mejorar la vida de la gente", "respetar Euskal Herria", defender los derechos de las mujeres y garantizar las pensiones, así como por "construir un país mejor para la gente".

Etxebarrieta ha reivindicado una formación integrada por "militantes comprometidos", sin casos de corrupción y cuyos representantes "no buscan su futuro en consejos de administración", y ha definido asimismo el voto a EH Bildu como el de quienes aman el país y apuestan por una política "de kilómetro cero, hecha en Euskal Herria y para Euskal Herria".

La candidata ha afirmado también que el voto a la izquierda soberanista servirá para dejar a PP y Vox "sin escaño", por lo que ofrece "doble placer, doble satisfacción". Por ello, ha hecho un llamamiento a "concentrar" todos los apoyos en EH Bildu para evitar que "ni un solo voto se quede por el camino", y ha animado a la ciudadanía a acudir a las urnas "con ilusión y con alegría".

"Lo vamos a hacer posible porque este pueblo es capaz de organizar la esperanza", ha manifestado Etxebarrieta, que ha asegurado que la coalición soberanista no se va a "agachar" y ha advertido de que en Gipuzkoa PP y Vox se quedarán "sin escaños".