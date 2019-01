Otegi critica la "soberbia" del Gobierno Vasco y le advierte de que, si quiere sacar leyes adelante, debe pactar

Publicado 30/01/2019 13:06:16 CET

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha criticado "la soberbia y prepotencia" con la que actúa el Gobierno Vasco, al que le ha advertido de que, "si quiere sacar leyes adelante", como es el caso de la Ley de Medidas Presupuestarias Urgentes elaborado por el Ejecutivo autonómico, debe "acordar, debatir y pactar".

En una rueda de prensa celebrada en San Sebastián, preguntado por la posición de EH Bildu ante el proyecto de ley para subir los salarios públicos y diversas prestaciones sociales, Otegi ha manifestado que tienen "un punto de indignación".

"No porque se le sustrae a un partido político la posibilidad de alcanzar un acuerdo y debatir, es que se está secuestrando al Parlamento", ha denunciado el dirigente abertzale, quien ha afirmado que "se pretende hacer aquí un siete en uno, lo tomas o lo dejas, no puedes hacer aportaciones y no puedes debatir".

De este modo, se ha preguntado si el Gobierno Vasco "considera entonces que el Parlamento le sobra" porque, según ha remarcado, en la Cámara Vasca "estamos para trabajar, para ser responsables y para que la gente que nos elige tenga el derecho de saber cuál es la posición de cada uno, en qué estamos de acuerdo y en qué no".

Arnaldo Otegi ha criticado que el Ejecutivo de Urkullu plantee "una dinámica del todo o nada" que "nos suena mucho". "Lo coges o lo dejas, y además no tienes derecho a participar, a hacer propuestas, y además no va a haber acuerdo y este Gobierno, que es el máximo responsable de solucionar los problemas de la gente, lo que hace es quitarse de en medio la responsabilidad y decir que es de la oposición", ha manifestado.

El líder de EH Bildu ha asegurado que la izquierda independentista "como siempre, será responsable", pero ha insistido en la importancia de "decir a la gente la verdad".