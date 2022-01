Otegi dice que el Gobierno "no puede vender" que ha acordado "una gran reforma laboral" y no la apoyarán si se modifica

BILBAO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El cordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, duda de que haya "espacio para la negociación" sobre la reforma laboral porque la CEOE ha puesto como "condición" que "no se toca". En este sentido, ha advertido de que no la apoyarán "si no se adoptan medidas", en alusión a la reunión que la coalición soberanista tiene este miércoles con el Ministerio de Trabajo para abordar esta cuestión.

En una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, Otegi ha afirmado también que los dos partidos que forman el Gobierno central (PSOE y Unidas Podemos) "no pueden vender" que han acordado "una gran reformal laboral" con patronal y sindicatos, porque "no es verdad".

El líder de EH Bildu ha puesto en duda que haya "espacio para la negociación" de la nueva reforma laboral, porque "la CEOE ha puesto una condición, y es que 'esto no se toca, y si se cambia, me voy'". "Hoy mismo tenemos una reunión en el Ministerio de Trabajo, pero no sabemos hasta dónde hay margen, porque, en nuestra opinión, es un acuerdo que está bastante cerrado", ha añadido.

El dirigente de la formación independentista ha considerado que, por un lado, los vascos "tenemos un problema desde el enfoque nacional" con la reforma laboral pactada entre Gobierno, sindicatos y patronal, y es que "se decide en una mesa a 500 kilómetros cuáles son nuestras relaciones laborales y cuáles no".

Asimismo, ha recordado que ni la mayoría sindical vasca ni PNV y EH Bildu tienen presencia en la mesa en la que se ha acordado la reforma laboral, y que, aunque ello "no significa que CCOO, UGT, PSOE y Podemos no tienen representación aquí, no son la mayoría".

Además, ha destacado que las formaciones de izquierda "no pueden dejar de cumplir las propuestas o promesas que hacen" porque, en su opinión, "su credibilidad está en juego, y si lo hacen, tienen que explicar por qué lo hacen".

"Pedimos honestidad ante los ciudadanos a quien prometieron una derogación y no han cumplido con su palabra. PSOE y Unidas Podemos no pueden vender que han acordado una gran reforma laboral. No es verdad", ha asegurado.

En este sentido, el dirigente de EH Bildu ha dado la razón al presidente de Confebask, Eduardo Zubiaurre, que este pasado martes declaró que la nueva reforma laboral "mantiene la esencia" de la anterior.

"Tiene razón Confebask cuando dice lo que ha dicho, y es que, en cuanto a contenido, se mantiene la esencia de ese marco -ha afirmado-. Lo que resumía la reforma de Rajoy era la flexibilidad, es decir, que despedir y recortar la plantilla salga barato. Eso no se ha tocado en este momento y se ha mantenido como tal".

Así, ha considerado que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, "ha apostado por ese marco, un marco en el que, seguramente, la Unión Europea le ha exigido que esté la CEOE, y si está la CEOE, tiene capacidad de veto y, por lo tanto, lo que ha salido ha sido del gusto de la CEOE y, por supuesto, de Confebask, porque no se toca la esencia".

"Por eso, nosotros no vamos a apoyar esa reforma, si no se adoptan medidas. Nosotros firmamos un acuerdo para derogar la reforma laboral. Luego nos dijeron que no se podía derogar pero si eliminar los aspectos más lesivos, pero ni siquiera se ha hecho eso", ha criticado.