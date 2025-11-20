Otegi reacciona a la condena del fiscal general recordando la frase de Aznar: "el que pueda hacer, que haga"

Archivo - El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ofrece una rueda de prensa para realizar un análisis de la situación política, a 3 de julio de 2025, en San Sebastián, Gipuzkoa - Unanue - Europa Press - Archivo

BILBAO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha reaccionado a la condena por el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos, recordando la frase del expresidente del Gobierno Jose María Aznar (PP): "El que pueda hacer, que haga".

Otegi ha recurrido a esta cita tras conocerse la sentencia del TS que condena a García Ortiz al pago de 7.200 euros de multa, dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos, y al pago a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de 10.000 euros de indemnización.

A través de las redes sociales, el líder de EH Bildu, sin realizar más comentario sobre la resolución judicial condenatoria, se ha limitado a recordar la frase de Aznar de noviembre de 2023: "El que pueda hablar, que hable; el que pueda hacer, que haga; el que pueda aportar, que aporte; el que se pueda mover, que se mueva...".

El expresidente del Gobierno hizo este llamamiento en un acto celebrado junto a presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, después del acuerdo que alcanzaron el PSOE y ERC sobre la Ley de Amnistía. Entonces, José María Aznar acusó al presidente Pedro Sánchez de ser "un peligro para la democracia constitucional española", e instó a dar una respuesta social.