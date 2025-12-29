Otxandiano dice que PNV y PSE- "blanquean" al PP porque necesitan su apoyo para "sacar a EH Bildu de la gobernanza"

Archivo - Pello Otxandiano - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

El líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha acusado al PNV y al PSE-EE de "blanquear" al PP, pese a que forma parte del "bloque reaccionario", con el objetivo de lograr el apoyo de esa formación para "sacar a EH Bildu de la ecuación de la gobernanza" en el escenario electoral que pueda abrirse a partir de 2027, año en el que se celebrarán los comicios municipales y forales en Euskadi.

Otxandiano, en una entrevista en Euskadi Irratia recogida por Europa Press, ha repasado la situación política en Euskadi y en el Estado, y se ha mostrado muy crítico con algunos de los acuerdos alcanzados por los socios del Gobierno Vasco (PNV y PSE) con el PP de Euskadi.

Además, el portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco ha afirmado que, pese a las advertencias del PNV respecto a las consecuencias que puede tener el incumplimiento de los plazos comprometidos para el traspaso a Euskadi de las competencias estatutarias pendientes, no es previsible que "cambie mucho" la actitud de la formación 'jeltzale' respecto al Gobierno de PSOE y Sumar en el Congreso de los Diputados.

En este sentido, ha manifestado que el PNV no ha formado parte de "un bloque" que aporte un respaldo permanente ni tenga "un programa compartido" con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, por lo que no cree que "la dinámica parlamentaria cambie mucho".

En este sentido, ha calificado de "lamentable" que no se vaya a cumplir el compromiso de completar el Estatuto de Autonomía de 1979 en este 2025, sobre el que ha recordado que lleva 40 años "incumplido".

"MODELO DE RELACIÓN" CON ESPAÑA

Esto --ha añadido-- demuestra que es necesario "cambiar las reglas del juego y el modelo de relación" entre el Estado español y Euskadi, dado que la dinámica actual "no lleva a ninguna parte".

Pello Otxandiano ha añadido que el Estatuto de Gernika "no es el marco jurídico" que necesita la sociedad vasca en la actualidad, ya que desde la aprobación de esta ley orgánica se han producido grandes cambios sociales, económicos y políticos.

El portavoz parlamentario de EH Bildu considera que el nuevo modelo de relación entre España y Euskadi se ha de basar en un sistema de "bilateralidad efectiva", en el que se determine el "nivel" y el tipo de autogobierno con el que ha de contar el País Vasco.

Este debate, según ha apuntado, se ha de resolver en 2026, dado que se trata de una cuestión que "no puede demorarse más". En este sentido, ha indicado que en 2026, podrían celebrarse elecciones generales en el Estado, ya que pese a que la legislatura concluiría en 2027, un adelanto de los comicios se plantea como "un escenario probable".

En este contexto, ha advertido de que "lo que está en juego" es la implantación de un modelo "autoritario" de la mano del PP y Vox o la "apertura" hacia un Estado que reconozca su naturaleza "plurinacional" y se articule a partir de un esquema "descentralizado".

Otxandiano ha lamentado que los "compromisos" asumidos en este sentido por parte del PSOE, no se hayan cumplido, si bien ha subrayado que EH Bildu no recurrirá a la "amenaza" como instrumento de presión al Partido Socialista.

En todo caso, se ha preguntado cuál puede ser "el futuro" del PSOE si no opta por la vía del reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado y por la profundización en los principios democráticos como "contraposición" al modelo encarnado por el PP y Vox.

PANORAMA ABIERTO

Respecto a la posibilidad de que finalmente se produzca un adelanto electoral, ha afirmado que "no parece" que esto vaya a producirse "a corto plazo", y ha recordado que el propio Pedro Sánchez ha afirmado que tiene intención de acabar la legislatura. En todo caso, ha afirmado que es "muy posible" que el presidente convoque elecciones "antes de 2027".

"El panorama está abierto", ha añadido, para indicar a continuación que es probable que Sánchez trate de ir a las urnas representando "una alternativa de izquierdas" frente a la ultraderecha. Asimismo, ha advertido de que esa opción no tiene "futuro", si no va de la mano del reconocimiento de la "plurinacionalidad", porque la continuidad de un gobierno progresista dependerá del respaldo de las fuerzas soberanistas.

Además, ha reconocido que Euskadi no es ajena ni tiene una "vacuna" contra el avance de la ultraderecha, y ha recordado que alguna encuesta plantea la posibilidad de que Vox incremente su representación en el Parlamento Vasco, en el que cuenta con un solo escaño, a dos o incluso tres representantes.

En este sentido, ha subrayado que el PP "es parte del bloque reaccionario" junto a Vox, por lo que ha denunciado los acuerdos que, en torno a la designación del nuevo Ararteko y otras cuestiones, han alcanzado el PNV y el PSE-EE con el Partido Popular de Euskadi. Otxandiano ha precisado que EH Bildu "no tiene relaciones" con el PP, puesto que se trata de un partido "que representa un bloque reaccionario y un proyecto autoritario".

El representante de EH Bildu ha reprochado a 'jeltzales' y socialistas que estén "blanqueando" al PP con sus acuerdos con esta formación, y ha afirmado que "algunos", incluso e Euskadi, parecen tener el "sueño" de que el PSOE facilite con su abstención una eventual gobierno en solitario del PP en España para que este no dependa de Vox.

"LÍNEAS ROJAS" DE JAVIER DE ANDRÉS

No obstante, ha advertido de que esa vía no aporta "futuro" alguno para el País Vasco, puesto que el PP rechaza la "plurinacionalidad". Además, ha recordado que el Pp es una formación en la que tiene cabida dirigentes como Javier de Andrés, presidente de los 'populares' vascos, que han traspasado "todas las líneas rojas" con algunas de sus afirmaciones.

Otxandiano ha recordado que De Andrés ha llegado a decir que el Gobierno Vasco "debería pedir perdón por la rendición de los gudaris en Santoña" ante las tropas franquistas, haciendo "un ejercicio de revisionismo histórico y frivolizando sobre el bombardeo de Gernika". También ha aludido a las afirmaciones del presidente del PP vasco respecto a EH Bildu, sobre la que vaticinó un "exterminio político".

El líder de EH Bildu en el Parlamento vasco ha lamentado que, frente a este tipo de mensajes, no se haya producido una "reacción firme" del PNV y el PSE, especialmente dadas las frecuentes "interpelaciones" que hacen ambos partidos a la necesidad de que EH Bildu asuma un "suelo ético".

A su juicio, esta actitud puede deberse a la posibilidad de que 2026 "sea un año electoral", por lo que existe el doble "interés" de relacionar a EH Bildu con "sucesos oscuros e incidentes", y de "blanquear" al PP.

CANDIDATURA A LEHENDAKARI

En este último caso, ha atribuido ese "blanqueamiento" al hecho de que en 2027 puede producirse un escenario electoral en el que sea necesario el apoyo del PP para "sacar a EH Bildu de la ecuación de la gobernanza". Esta forma de actuar --ha avisado-- supone "un error tremendo en este contexto histórico", puesto que supone situar los intereses partidistas por delante de los intereses generales.

Respecto a las próximas elecciones autonómicas, que en caso de que se agote la legislatura deberían celebrarse a mediados de 2028, ha afirmado que "si la gente así lo quiere" y si se ve con "fuerzas", el "plan" es repetir como candidato a lehendakari.