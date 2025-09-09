Otxandiano reclamará a Pradales situar el nuevo estatuto en la centralidad de la agenda vasca

Archivo - El portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, durante la manifestación de EH Bildu, desde La Casilla a la plaza Zalburu, a 23 de noviembre de 2024, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). - Arnaitz Rubio - Europa Press - Archivo

El portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, reclamará al Lehendakari, Imanol Pradales, con el que se reunirá esta tarde, situar el nuevo estatuto político en la centralidad del debate y la agenda vasca y también le trasladará que hay ámbitos que requieren de acuerdos fundamentales porque "se van a alternar en las instituciones en los siguientes años".

En una entrevista a ETB, recogida por Europa Press, Otxandiano ha realizado esta reflexión horas antes de mantener un encuentro con el Lehendakari, Imanol Pradales, dentro de la ronda de partidos iniciada por el mandatario vasco.

Otxandiano ha indicado que es una "primera toma de contacto" al inicio del curso político y cree que es "normal y debería ser parte de la dinámica política" que, al comienzo de ese curso, el Lehendakari tenga un encuentro con los partidos políticos.

El representante de la coalición abertzale ha afirmado que tiene previsto abordar con el Lehendakari el tema de un nuevo estatuto político, cuyo debate tiene que ser "centro de la agenda vasca, del debate político".

A su juicio, eso es lo que les tiene que "ocupar" por dos razones fundamentales", por un lado porque hay una relación con el Estado que demuestra que el Estatuto de Gernika "no es que se haya incumplido", sino que "los propios informes del Gobierno vasco dicen que incluso se puede poner en duda si hay una autonomía hoy en día, después de 40 años de erosión y de proceso involutivo por parte del Estado".

Asimismo, ha asegurado que se necesitan nuevas competencias, ya que, incluso si se cumpliera en su integridad el Estatuto de Gernika, Euskadi no sería competente para fijar pensiones o un salario mínimo interprofesional, para invertir en la red de transporte eléctrica o para convalidar los títulos extranjeros.

"Con el actual autogobierno y el Estatuto de Gernika, este país y esta parte del país, me refiero a los tres territorios, no va a ser capaz de hacer frente a los retos sociales que tiene de cara al futuro. Por lo tanto, este debate es fundamental y debe ocupar la centralidad de la agenda vasca", ha afirmado.

PACTOS

Asimismo, ha asegurado que también va a trasladar al Lehendakari que ha llegado "el momento de pasar a limpio el relato que hay entre manos en torno a los pactos de país y la necesidad de avanzar en términos de país".

Según ha apuntado, es evidente que tienen modelos diferentes como, por ejemplo, en vivienda, porque, a juicio de EH Bildu, las políticas "neoliberales" que "han traído en esta situación de emergencia habitacional no nos van a sacar de ella".

Pello Otxandiano ha afirmado que los partidos del Gobierno van a plantear lo que, a su juicio, es una "auténtica contrarreforma" que consiste en "reducir los estándares de la vivienda pública", algo con lo que EH Bildu no está de acuerdo.

Otxandiano cree que en el ámbito de la vivienda "se está rompiendo el contrato social" y ha apuntado que la "foto de este verano" es que los precios de la vivienda están en máximos históricos y "la oferta ya se está aproximando a la oferta que había antes de la burbuja inmobiliaria". Por lo tanto, ha asegurado que "no es verdad que incrementar la oferta, per se, vaya a solucionar el problema con la vivienda".

Pello Otxandiano ha asegurado que lo que subyace en el fondo del alza de precios, es que la vivienda se está convirtiendo "en un bien especulativo cada vez más", de manera que hace falta "un cambio de guión y una política pública que intervenga un mercado que está fuera de control".

Esa política tendría dos ámbitos, uno intervenir el mercado residencial, el mercado al alquiler, los pisos turísticos, la vivienda vacía y el segundo promocionar vivienda pública en alquiler, para lo que se debe contar con herramientas. A su juicio, es posible y EH Bildu ha planteado "alternativas" en ese sentido. "Este otoño, este va a ser uno de los principales debates que vamos a tener en Parlamento", ha agregado Otxandiano que cree que hay alternativas y herramientas y que en diez años es posible "dar una respuesta estructural" al programa de vivienda que hay en Euskadi.

El dirigente de EH Bildu ha asegurado que hay otros ámbitos donde este país "no puede avanzar sin acuerdos fundamentales". "Porque tú puedes hacer una política de vivienda desde el gobierno, pero tú no puedes hacer una política lingüística sin consensos fundamentales, tú no puedes modernizar el sistema institucional sin consensos. ¿Por qué? Porque nos vamos a alternar en las instituciones en los siguientes años", ha asegurado.

Por tanto, considera que hace falta que haya "un espacio de entendimiento en determinados temas" y cree que hay ámbitos donde el espacio de entendimiento está "bastante claro", como en materia lingüística, donde hay "elementos suficientes para hacer un debate y llegar a acuerdos". Por ello, ha adelantado que eso es lo que le va a plantear esta tarde al Lehendakari.

"Si esto es así en materia educativa, en materia lingüística, en lo que se refiere a modernización del sistema institucional que se requiere de aquí en adelante, ha llegado el momento de pasar a limpio este planteamiento y comprobar, de una vez, si realmente existe esa voluntad y materializar aquellos pactos de país que se puedan materializar", ha agregado.