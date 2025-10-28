Otxandiano reprocha al Gobierno no haber trabajado con los partidos el proyecto de Presupuestos antes de aprobarlo

Archivo - El líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, durante un pleno en el Parlamento vasco, a 18 de septiembre de 2025, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). - Carlos González - Archivo

BILBAO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Pello Otxadiano, ha reprochado al Gobierno Vasco que no haya trabajado el proyecto de Presupuestos 2026 con los partidos antes de su aprobación en el Consejo de Gobierno.

En redes sociales, ha recordado que el Ejecutivo había asumido ese compromiso y ha destacado unas declaraciones del consejero de Hacienda y Finanzas, Noël D'Anjou, del pasado 10 de junio, en las que aseguraba que "a diferencia del año pasado, nos sentaremos con los grupos políticos antes del 28 de octubre".

Sin embargo, ha denunciado que el Gobierno vasco no ha trabajado el proyecto presupuestario con EH Bildu. "Es más, las numerosas propuestas que EH Bildu ha trasladado al Gobierno Vasco no han recibido respuesta", ha añadido.

Entre ellas, ha citado la propuesta para crear el Fondo para la Promoción de Vivienda Pública, que entregó personalmente al Lehendakari, Imanol Pradales, el 15 de abril y que EH Bildu detalló posteriormente en el Pleno del 22 de mayo. Ha añadido que también se presentó como resolución en el pleno monográfico celebrado el 4 de junio, algo a lo que el PNV y PSE votaron en contra. Finalmente, volvió a incluirse en la propuesta para la negociación presupuestaria interinstitucional que hicieron llegar a ambos partidos.

"La credibilidad y la honestidad son indispensables para construir confianza política", ha señalado finalmente el portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco.