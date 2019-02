Oxfam Intermón celebra este domingo en San Sebastián su tercer concierto solidario

Actualizado 19/02/2019 13:36:17 CET

SAN SEBASTIÁN, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ONGD Oxfam Intermón celebrará este domingo en la sala Dabadaba de San Sebastián su tercer concierto solicario con la actuación de cinco grupos locales, Alexjosebuskers, El Callejón del Gato, Cane, The Last Jack y The Burns.

Según ha informado voluntarios de Oxfam Intermón en la capital guipuzcoana, que organizan esta iniciativa, lo recaudado con las entradas de este concierto, con un precio de ocho euros en la sala el mismo domingo o seis en compra anticipada en la tienda de la ONG en la donostiarra calle San Francisco número 22, se destinará a la instalación de infraestructuras de suministro de agua limpia "en lugares donde la mortandad infantil es alta debido a la ausencia" de las mismas.

El objetivo es lograr que 65.000 niños "puedan lavarse las manos", lo cual "ayudaría a reducir la mortandad infantil en un alto porcentaje", han explicado.

La apertura de puertas será a las 16.30 horas y los primeros en actuar serán Alexjosebuskers a las cinco de la tarde. Les seguirán El Callejón del Gato a las seis de la tarde, Cane a las siete, The Last Jack a las ocho y, por último, The Burns a las 21.00 horas.

Para quienes no puedan acercarse al concierto la ONGD ha habilitado una 'grada cero' en la que realizar aportaciones comprando una entrada simbólica en su página web.