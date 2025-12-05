Paiporta (Valencia) homenajea a 23 agentes de la Policía Municipal de Bilbao por sus intervenciones en la Dana

Homenaje de Paiporta a los agentes de la Policía Municipal de Bilbao, entre otros - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La localidad valenciana de Paiporta ha reconocido en un "multitudinario homenaje" la labor de 23 agentes de la Policía Municipal de Bilbao, entre otros, llevada a cabo durante la Dana que afectó gravemente al municipio y a otros colindantes en octubre de 2024, ha informado el Ayuntamiento de Bilbao.

En el acto, organizado por el Ayuntamiento de Paiporta, se ha puesto en valor "la rápida coordinación, la profesionalidad y la solidaridad mostrada por los cuerpos de seguridad locales que se desplazaron para colaborar en las labores de emergencia, rescate y estabilización de la zona afectada", ha recogido el consistorio.

En representación del Ayuntamiento de Bilbao han acompañado a los agentes la concejala de Seguridad, Amaia Arregi; y el Director de Seguridad, Iñaki Elexalde; quienes han destacado la disposición de las mujeres y hombres de la Policía Municipal de Bilbao a participar en operativos de apoyo cuando las circunstancias así lo requieren.

"Agradecemos a Paiporta este gesto institucional, que pone de relieve la cooperación entre administraciones y el compromiso de las y los profesionales que velan por la seguridad y el bienestar de la ciudadanía", ha señalado Arregi.