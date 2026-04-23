El Palacio de Congresos Europa acoge la presentación del 'Plan Estratégico de Turismo de Vitoria-Gasteiz 2025-2030'

El Consistorio consolidará la identidad de Vitoria-Gasteiz como destino urbano-cultural - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos Europa ha acogido este jueves la presentación del 'Plan Estratégico de Turismo de Vitoria-Gasteiz 2025-30' ante los agentes del sector. La concejala de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo, María Nanclares, ha afirmado que este plan va permitir realizar un enfoque estratégico del desarrollo turístico de la ciudad hasta el año 2030.

Los objetivos de esta hoja de ruta, planteados en la Mesa de Turismo celebrada este jueves, son generar un ecosistema turístico eficiente, aumentando la competitividad y la rentabilidad económica del sector, y garantizar una gestión turística "inteligente" basada en datos, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El Ayuntamiento consolidará la identidad de Vitoria-Gasteiz como destino urbano-cultural, con un gran valor medioambiental, fortaleciendo su reputación nacional e internacional; diversificará productos y mercados, generando una oferta desestacionalizada y adaptada a nuevos perfiles de visitante y fomentará la participación ciudadana y la gobernanza colaborativa, asegurando que el turismo beneficie a la ciudadanía vitoriana.

Entre las posibles iniciativas a desarrollar en un futuro están la creación de una Entidad de Gestión Turística propia de Vitoria-Gasteiz y la evolución del sistema actual hacia un Observatorio Turístico público, orientado a la toma de decisiones y alineado con el modelo DTI (Destino Turístico Inteligente).

TURISMO MICE

Respecto al turismo profesional y de congresos, en la jornada se han desgranados las líneas maestras del Plan Estratégico de MICE (Meetings Incentives, Conferences and Exhibitions) de Vitoria-Gasteiz 2025-27, un documento que busca mejorar el posicionamiento y competitividad de Vitoria-Gasteiz en este ámbito.

El Plan apuesta por posicionar Vitoria-Gasteiz como una ciudad MICE "a escala humana sostenible", aumentar la profesionalización del ecosistema local y mejorar la satisfacción de las personas participantes. Para ello, plantea posibles actividades e incentivos como visitas guiadas, talleres, gymkhanas, juegos y hasta sesiones de meditación.

A nivel cuantitativo, se plantea incrementar el número de eventos de manera paulatina, aumentar su impacto económico y captar congresos internacionales de tamaño medio en sectores prioritarios como los congresos científicos-médicos y las convenciones corporativas, como las de energía y automoción, que pueden generar sinergias interesantes en Vitoria-Gasteiz.