El Palacio de la Diputación Foral de Bizkaia protagoniza el cupón de la ONCE en su 120 aniversario

El Palacio de la Diputación Foral de Bizkaia protagonizará el cupón de la ONCE con motivo de su 120º aniversario.

La imagen se difundirá en 5,5 millones de cupones de la ONCE a nivel de todo el Estado el próximo 29 de julio

El Palacio de la Diputación Foral de Bizkaia protagonizará el cupón de la ONCE con motivo de su 120º aniversario, y la imagen del significativo edificio, situado en plena Gran Vía de Bilbao, se verá reflejada en un total de 5,5 millones de cupones a nivel de todo el Estado el próximo 29 de julio.

En la presentación, celebrada este miércoles, han participado la diputada de Administración Pública y Relaciones Institucionales, Ibone Bengoetxea; el delegado territorial de la ONCE en Euskadi, Juan Carlos Andueza; el Jefe de Juego de la ONCE en Euskadi y Cantabria, Miguel Morado; así como el agente vendedor Jesús Puebla Calzada, que comercializa los productos de juego de la ONCE en la Gran Vía bilbaína, frente al Palacio de la Diputación Foral.

Tras superar la ONCE tres meses sin sorteos por la situación de alarma, un nuevo motivo de Bizkaia se suma a la lista de cupones que durante el último mes han estado dedicados a temas relacionados con Euskadi como los teatros Arriaga y Principal de Bilbao y San Sebastián, o a San Juan de Gaztelugatxe de Bermeo.

Actualmente en Euskadi la ONCE cuenta con un total de 3.400 personas afiliadas y cerca de 500 agentes vendedores están comercializando productos de juego en sus calles, pueblos y ciudades.

La ONCE, que en 2019 repartió premios por valor de 25,3 millones de euros en la Comunidad Autónoma Vasca, recuperó los sorteos, tras el parón de tres meses a consecuencia del Estado de Alarma, el pasado 15 de junio. Previamente, repartió en Euskadi premios por valor de 3,2 millones de euros, y este último mes y medio ha repartido ya cerca de 700.000 euros, incluyendo un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años en Villabona.

LOS "TESOROS" DEL PALACIO FORAL

El Palacio de la Diputación Foral de Bizkaia, proyectado a finales del siglo XIX, es una de las obras "cumbre" del eclecticismo dentro del arte contemporáneo en Euskadi y también en todo el Estado.

Las obras de construcción comenzaron exactamente en el año 1890, de la mano del arquitecto Luis Aladrén Mendivil. Según ha destacado la Diputación vizcaína, el interior del palacio "está embellecido por su gran escalera y su recargada decoración, claro ejemplo del esplendor de las artes aplicadas de la época en Bizkaia". Así, ha señalado, "no faltan mármoles, maderas, estucos, espejos, escayolas, jarrones, cerámicas, vidrieras y cuadros de importantes pintores de finales del siglo XIX".

Ejemplo de ello son las pinturas del techo realizadas por José Echenagusia, Anselmo Guinea y Álvaro Alcalá Galiano, los tres paneles cerámicos de Daniel Zuloaga y la vidriera de la escalera principal realizada por Antonio Rigalt con el boceto de Anselmo Guinea.

La planta noble del edificio dispone de varios salones como el salón de recepciones, el salón del trono o Versalles, el salón de plenos o el salón rojo del diputado general. Esta estancia, de apenas 15 metros cuadrados, alberga objetos de gran valor, como los tres jarrones de porcelana de Sévres que la emperatriz de Francia, Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, regaló a la Diputación Foral de Bizkaia en 1857 con motivo del nacimiento de su hijo.