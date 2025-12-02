El Palacio Europa de Vitoria acogerá la octava edición de la exposición de bonsáis Tantai del 6 al 8 de diciembre

VITORIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Bonsái de Álava/Arabako Bonsai Elkartea organiza los días 6, 7 y 8 de diciembre la VIII edición de la exposición y concurso Tantai en el Palacio Europa, un evento de carácter bienal que mostrará una selección de los mejores bonsáis del país.

Según ha informado este martes la asociación en un comunicado, en esta ocasión el certamen contará con la presencia de Kenji Oshima, y el invitado de honor será Xavier Massanet, que expondrá parte de su colección particular. Además, también estará en esta edición Michiko Bokka, especialista de Ikebana.

La muestra contará con 47 bonsáis candidatos a concurso de aficionados procedentes tanto de Euskadi como de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Asturias, Cantabria, Navarra o Galicia. La exposición se completará, además, con los tres árboles ganadores en la edición anterior, que se presentarán en sendos tokonomas.

Entre las especies que se mostrarán, han destacado desde la Asociación, pinos, tejos, sabinas, arces, olivos y olmos o mirtos, muchos de ellos reconocidos y premiados tanto a nivel nacional como internacional.

Además, como en ediciones anteriores, habrá un mercadillo con diferentes puestos dedicados al bonsái, cerámicas y mesas, así como otras actividades como el taller infantil y una demostración de ikebana, el arte japonés del arreglo floral, a cargo de Michiko Bokka.

La exposición permanecerá abierta del 6 al 8 de diciembre, de 09.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas durante el fin de semana y de 09.30 a 14.00 el lunes.

Además de la exposición, la Asociación de Bonsái de Álava organiza un concurso abierto a aficionados y profesionales, en el que establece tres categorías según el tamaño del árbol: Shonin, hasta 25 cm; Chuhin, de 25 a 50 cm; y Dai, de más de 50 cm. Además, el jurado decidirá cuál de los tres premiados es galardonado con el Premio Tantai 2025 al mejor árbol de la edición.