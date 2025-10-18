Pararlaguerra se concentra en Bilbao, Vitoria, San Sebastián por una paz "estable, duradera y justa" en Palestina

BILBAO 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Pararlaguerra se ha concentrado este sábado en varios municipios vascos, entre los que se encuentran Bilbao, Vitoria y San Sebastián, por una paz "estable, duradera y justa" en Palestina, en el marco de una convocatoria de concentraciones que han tenido lugar en 270 municipios de todo el Estado.

Los actos en Euskadi han reunido a decenas de personas y en ellos se ha leído un manifiesto en el que se ha reivindicado el "alto el fuego definitivo", lema de las concentraciones, así como la paz definitiva.

En la lectura del texto han valorado el alto al fuego como "una extraordinaria noticia" porque "cada vida importa", así como han expresado su alegría por "la entrada de ayuda humanitaria y cada uno de los rehenes liberados".

Pese a ello, han deseado una paz "estable, duradera y justa", porque la actual es "muy frágil". Para lograrlo consideran "clave" la movilización popular, "constante durante estos dos años y que en los últimos meses ha removido a toda la sociedad". Así, han realizado un llamamiento a "redoblar los esfuerzos" y continuar "saliendo a la calle".

El acto ha finalizado con un homenaje a "dos colectivos que en Palestina han sido fundamentales: los periodistas y los trabajadores sanitarios y humanitarios. Ellos son los ojos y el corazón del mundo en Gaza", han explicado.