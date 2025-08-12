Los parketxes de Bizkaia reciben 20.860 visitas en el primer semestre del año, con Gorbeia como el más visitado

BILBAO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los parketxes de los parques naturales de Armañón, Gorbeia y Urkiola han recibido en los seis primeros meses de este año un total de 20.860 visitas. De los tres centros de interpretación, el más visitado ha sido Gorbeia, con 8.062 personas, seguido de Armañón, con 6.764, y Urkiola, con 6.034, según el balance realizado por la Diputación Foral de Bizkaia.

La mayor parte de estas visitas (un 69,2%, es decir, 14.450) se han producido en días laborables, mientras que 6.410 personas se acercaron a estos equipamientos en festivos, puentes o fines de semana.

Un año más, el perfil de quienes visitan estos centros en días laborables se corresponde principalmente con alumnado participante en programas educativos, que representan un volumen importante del total de visitantes.

Durante los seis primeros meses de 2025, un total de 8.873 estudiantes de diferentes centros educativos de Bizkaia han participado en los itinerarios didácticos organizados por el personal de los parketxes.

Estos recorridos permiten conocer de manera práctica y educativa los valores naturales y culturales de los parques del territorio, siendo el euskera la lengua predominante. Por parketxe, Urkiola ha sido el que más alumnado ha recibido (3.180), seguido por Gorbeia (3.093) y Armañón (2.600).

Además del alumnado, los parketxes han recibido la visita de 3.951 personas en el marco de grupos organizados, como asociaciones, colectivos culturales o excursiones guiadas. El reparto por parketxe ha sido: Armañón (1.769), Gorbeia (1.107) y Urkiola (1.075).

Por otro lado, 8.036 personas han acudido a los parketxes de forma individual o en pequeños grupos familiares o de amistades, siendo el centro de Gorbeia el que ha recibido el mayor número de visitas de este tipo (3.862), seguido por Armañón (2.395) y Urkiola (1.779).

PERFIL DE VISITANTES

El perfil de quienes se acercan a los parketxes se mantiene estable respecto a años anteriores. En Armañón y Urkiola, la mayoría de visitantes procede de la Comunidad Autónoma del País Vasco, especialmente de Bizkaia. Son visitas de familias, parejas o amistades, que se comunican principalmente en castellano, y cuya franja de edad habitual se sitúa entre los 30 y 60 años.

En el caso de Gorbeia, se observa una mayor presencia de turistas estatales, aunque también predomina la procedencia vizcaína. Las parejas son la tipología más habitual de visitantes y el idioma más utilizado es también el castellano.