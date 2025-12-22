El Parlamento vasco acogerá este martes el pleno en el que se aprobarán los Presupuestos vascos para 2026

Pleno en el Parlamento Vasco - PARLAMENTO VASCO

VITORIA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento vasco acogerá este martes el pleno para la aprobación definitiva de los Presupuestos vascos para 2026, que, dada la mayoría absoluta del Gobierno vasco, saldrán adelante con el apoyo únicamente de los socios del Ejecutivo (PNV y PSE-EE).

El proyecto de Presupuestos fue aprobado el pasado 28 de octubre en consejo de Gobierno y se elevaba a 16.378 millones de euros, un 4,1% más que en 2025. Esta cifra aumentaba hasta los 17.313,5 millones, con los 935 millones que, como novedad, se contemplan para "Euskadi Eraldatuz 2030, el plan de Inversiones Transformacionales y que se obtendrán a través de endeudamiento.

Desde su aprobación en consejo de Gobierno, el Ejecutivo ha defendido que son unas Cuentas que consolidan "el fortalecimiento de los servicios públicos esenciales" y animaba a la oposición a acordar para aumentar el conseno en torno a estas Cuentas.

No obstante, en las negociaciones abiertas posteriormente con todos los grupos de la oposición, salvo con Vox, no se llegó a ningún acuerdo y todos ellos anunciaron su intención de presentar enmiendas a la totalidad.

El Pleno de debate de las enmiendas a la totalidad se celebró el pasado 9 de diciembre y, como era previsible, no salieron adelante y las Cuentas continuaron su tramitación, si bien el Gobierno vasco se mostró abierto a las posibles aportaciones al Presupuesto a través de las enmiendas parciales de los distintos grupos que considerase "asumibles".

Finalmente, PNV y PSE han aceptado incorporar al presupuesto media docena de enmiendas de EH Bildu, PP y Sumar por un importe global de algo más de dos millones de euros, lo que representa un 0,01% sobre los más de 17.000 millones con los que, teniendo en cuenta las inversiones extraordinarias del programa 'Euskadi Eraldatuz 2030', están dotadas las cuentas vascas para el próximo año.

En el caso de Sumar, se aceptó al presupuesto su enmienda sobre Euskaldendak, con el fin de impulsar un proyecto de comercio de 'última milla' en Llanada Alavesa, por importe de 125.000 euros.

Los socios de Gobierno también aceptaron una enmienda del PP para crear una partida de 300.000 euros para un programa convivencia intergeneracional para personas mayores y jóvenes. También se han aprobado propuestas de este grupo para incrementar las partidas para ayudas a víctimas de violencia sexual, para proyectos singulares de comercio urbano, o para crear una partida para acciones promocionales, todas ellas por valor de 584.000 euros.

En el caso de EH Bildu se ha aceptado una enmienda sobre la modernización del sistema institucional por importe de un millón de euros.

Además, PNV y PSE-EE han aprobado sus propias enmiendas parciales al proyecto presupuestario. Una de estas enmiendas establece una modificación en la conocida como ley de vulneraciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas policiales, con el fin de establecer una compensación económica para los forenses que participan en la elaboración de informes para la comisión de valoración que estudia las solicitudes de reconocimiento e indemnización de víctimas de esta forma de violencia.

Otra de las enmiendas de ambos grupos modifica la Ley de Cooperación y Solidaridad, a la que se incorpora un párrafo que indica que "el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en sus políticas de promoción económica, no colaborará con aquellas personas físicas o jurídicas dedicadas a la producción, comercialización y financiación de armamento o tecnología de uso militar que no se encuadren en la Estrategia Europea de Seguridad".

A su vez, se ha aprobado una enmienda de 'jeltzales' y socialistas que amplía a las plazas hospitalarias las Ofertas Pública de Empleo para puestos de difícil cobertura en Osakidetza, que hasta ahora se limitaban a la atención primaria o a la psiquiatría extrahospitalaria.

Además, como en años anteriores, PNV, PSE-EE, EH Bildu y Sumar han aprobado una enmienda conjunta para destinar 230.000 euros a la Asociación Amigos y Amigas de la RASD para la iniciativa solidaria 'Caravana Vasca con el Sahara'.

SESIÓN PLENARIA

La sesión comenzará a las nueve y media de la mañana con el turno de los grupos de menor a mayor (30 minutos) y, posteriormente, se dará paso al turno de réplicas, con diez minutos por grupo.

Tras las intervenciones, se procederá a la votación de las enmiendas reservadas, de los cuadros de gastos y de las enmiendas al articulado, agrupadas por grupos parlamentarios.

Habrá posteriormente votación, en primer lugar, de los artículos afectados por las enmiendas reservadas y, en segundo lugar, del resto de artículos, anexos, exposición de motivos y título de la ley. Una vez concluido el pleno, está previsto que comparezca el consejero de Hacienda, Noël d'Anjou, para valorar la previsible aprobación de las Cuentas.