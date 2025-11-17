El Parlamento Vasco acogerá el miércoles una jornada sobre infancia y adolescencia en la era digital

VITORIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Vasco acogerá este próximo miércoles una jornada sobre infancia y adolescencia en la era digital, en la que se analizarán cuestiones como los derechos de la infancia y la tecnología, así como la mediación parental.

Este foro será inaugurado por la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejería, y la presidenta de Euskaltel Fundazioa, Luz Usamentiaga, según han informado ambas entidades en un comunicado.

Tras la apertura, Nacho Guadix García, de Unicef, y Maialen Garmendia, de EU Kids Online, presentarán las conclusiones de sendos informes relacionados con los derechos de la infancia y la tecnología, así como con la mediación parental.

A continuación se celebrarán diversas mesas de debate en las que expertos de la industria digital, reguladores y representantes de las familias y centros docentes reflexionarán sobre los desafíos a los que se enfrenta la sociedad para proteger a las personas menores de edad en la era digital.