Parlamento Vasco aprueba los presupuestos de 2026, que ascienden a 16.378 millones, con los votos de PNV y PSE-EE

El Parlamento Vasco ha dado luz verde al Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el próximo ejercicio 2026, que ascienden a 16.378 millones, gracias a la mayoría absoluta del Gobierno Vasco y con el rechazo de todos los grupos de la oposición -EH Bildu, PP, Sumar y Vox-.

En el pleno celebrado este martes en el Parlamento, el Gobierno Vasco ha sacado adelante unas Cuentas que, con los 16.378 millones de euros previstos, superan en un 4,1% las de 2025.

Tanto el PNV y el PSE-EE -socios del Gobierno- como los grupos parlamentarios de la oposición se han acusado mutuamente de "falta de voluntad" de acuerdo sobre las cuentas públicas. Asimismo, y mientras para el Gobierno Vasco es un presupuesto que consolida "el fortalecimiento de los servicios públicos esenciales", para los grupos de la oposición "no afronta los retos" de la sociedad para hacer frente a los "problemas del mercado del trabajo, la vivienda y las políticas sociales".

El proyecto de Presupuestos del Gobierno Vasco para 2026 se eleva a 16.378 millones de euros, un 4,1% más que en 2025. Esta cifra aumenta hasta los 17.313,5 millones, con los 935 millones que, como novedad, se contemplan para el 'Euskadi Eraldatuz 2030', el plan de Inversiones Transformacionales y que se obtendrán a través de endeudamiento.

