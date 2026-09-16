El Parlamento Vasco celebra este jueves su debate de política general en pleno contexto prelectoral

Archivo - Pradales, en la tribuna de oradores en el debate de política general de 2025- Carlos González - Archivo

VITORIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Vasco acogerá este próximo jueves su debate anual de política general, que en esta ocasión se celebra en un contexto preelectoral que ya está condicionando las posiciones y estrategias de los partidos políticos de cara a los comicios municipales, forales y generales que han de celebrarse en 2027.

La sesión comenzará a las 9.30 horas, con una intervención del lehendakari que no podrá exceder de las dos horas. A continuación, se suspenderá el pleno hasta su reanudación a las 14.30 horas con el turno de los grupos, en orden de menor a mayor y con un tiempo máximo de 30 minutos por grupo. Con posterioridad, el lehendakari responderá a los grupos, que tendrán un turno de replica de diez minutos.

Pradales, según las líneas generales de su discurso dadas a conocer este pasado lunes, subrayará la necesidad de "pisar el acelerador" para que se cumplan los acuerdos con el Gobierno central, al considerar que la legislatura estatal se encuentra "en minutos de descuento".

Asimismo, pedirá "responsabilidad y altura de miras" a todo el arco parlamentario vasco para que Euskadi "siga avanzando", e incidirá en que hay que "evitar a toda costa" en el País Vasco el "todo vale de la política española".

Por su parte, el portavoz del principal partido de la oposición, Pello Otxandiano (EH Bildu), subrayará la importancia de crear consensos y liderazgos compartidos de las principales tradiciones políticas vascas "por encima de la confrontación política" y "dejando al margen al bloque reaccionario".

Otxandiano --según ha adelantado EH Bildu-- advertirá de que de esa forma se podrá afrontar el futuro "con mayores garantías", en un momento de "auge de la extrema derecha y de aceleración de crisis" como la emergencia climática, las guerras, el fenómeno migratorio o la revolución tecnológica. Además, apelará a alcanzar acuerdos en materias como vivienda, salud, educación, euskera y migración, así como sobre un nuevo estatus político para Euskadi.

Desde el PSE-EE, su secretario general y parlamentario, Eneko Andueza, centrará su intervención en la defensa del estado de bienestar y en la necesidad de "priorizar la protección de las personas y los trabajadores", reforzando para ello los servicios públicos a través de unos presupuestos "expansivos".

"PRIORIDAD SOCIAL" Y PLURALIDAD

A su vez, reivindicará "la prioridad social frente a la prioridad nacional", por lo que incidirá en la necesidad de concentrar los esfuerzos en cuestiones como la sanidad, la vivienda o la educación "frente a cuestiones identitarias". Asimismo, reivindicará la convivencia y por "una Euskadi plural en la que quepamos todos, no solo los nacionalistas".

El presidente del PP y parlamentario, Javier de Andrés, asistirá al debate "con ánimo de escuchar" al lehendakari, aunque constatará que "en el ecuador de la legislatura persisten los mismos problemas con los que empezamos", entre ellos la vivienda, la seguridad, la sanidad y la educación.

Javier de Andrés aprovechará su intervención para reivindicar a su partido como "alternativa" al modelo que --según ha denunciado-- representan el PNV, el PSE-EE y EH Bildu.

"MODELO AGOTADO"

Por su parte, el parlamentario de Sumar, Jon Hernández, denunciará que Euskadi se encuentra ante "un modelo agotado y demasiado basado en el marketing y en la colaboración público-privada", frente al que reivindicará "una alternativa desde la izquierda" que dé respuesta a al problema de la vivienda, el empobrecimiento de la población, o el "deterioro" de la sanidad y en educación públicas.

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, reprochará al lehendakari que su gestión está "empobreciendo" a Euskadi, en la que los ciudadanos han de hacer frente a "una cesta de la compra mucho más cara y una vivienda inaccesible", "con cifras récord de endeudamiento para afrontar los gastos cotidianos".

A lo largo del día acudirán a la Cámara Vasca a presenciar el debate el diputado general de Álava, Ramiro González; la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe; la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza; y la presidenta de Eudel, Esther Apraiz, entre otras autoridades.

También asistirá a la sesión el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, así como representantes de partidos políticos, entre ellos Aitor Esteban (PNV) y Arnaldo Otegi (EH Bildu).