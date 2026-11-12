El Parlamento Vasco constituye la ponencia que estudiará el uso e impacto de la inteligencia artificial en Euskadi

Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación - PARLAMENTO VASCO

VITORIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación del Parlamento Vasco ha creado este jueves una Ponencia para el estudio del uso y el impacto de la inteligencia artificial (IA) en Euskadi.

La constitución de este grupo de trabajo fue acordada el pasado 29 de octubre por el PNV, EH Bildu y PSE-EE a través de una enmienda aprobada por el Pleno de la Cámara vasca, un texto que salió adelante con el apoyo de Sumar y el voto en contra de PP y Vox.

El objetivo de esta ponencia --según se recoge en dicho acuerdo-- es "identificar y definir los retos prioritarios de país ante el impacto de la Inteligencia Artificial, analizar nuestras capacidades y carencias, y establecer las bases de una estrategia integral de país para dar respuesta a dichos retos".

Este foro parlamentario también deberá acordar los criterios para el diseño de un plan de acción "que impulse la capacitación en materia de IA, en distintos colectivos, con el fin de contribuir a que la sociedad en su conjunto sea capaz de comprender y manejar las nuevas soluciones de IA", para así "hacer un uso responsable, ético y seguro" de esta tecnología.