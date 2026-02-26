El Parlamento Vasco insta al Gobierno de España a "reconocer el papel del Estado" en la matanza del 3 de marzo de 1976

El Pleno de la Cámara ha debatido sobre la matanza del 3 de marzo - PARLAMENTO VASCO

El Parlamento Vasco ha aprobado una enmienda del PNV y el PSE-EE que insta al Gobierno de España a que "reconozca el papel del Estado y condene la actuación desproporcionada" del Ejecutivo presidido por Carlos Arias Navarro "que produjo la masacre" del 3 de Marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, en la que cinco personas murieron por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta obrera.

El Pleno de la Cámara vasca ha debatido este jueves sobre este asunto a propuesta de EH Bildu y Sumar, que habían presentado conjuntamente una proposición no de ley que recogía las demandas de colectivos memorialistas y de víctimas en torno a estos hechos, por los que ninguna persona ha sido condenada hasta el momento.

El texto de ambas formaciones ha sido rechazado al recibir 47 votos en contra (PNV, PSE-EE, PP y Vox) frente a los 28 a favor de la propia formación soberanista y de la coalición progresista. En lugar de la propuesta de EH Bildu y Sumar se ha aprobado la enmienda transaccional del PNV y el PSE-EE, que ha salido adelante con los 39 votos a favor de estos grupos y con las 36 abstenciones sumadas por el resto de grupos (EH Bildu, PP, Sumar y Vox).

A través de la enmienda de PNV y el PSE-EE, el Parlamento Vasco reitera su condena de la masacre del 3 de marzo de 1976 que causó la muerte de cinco trabajadores y heridas a centenares de personas, y se compromete a "la recuperación, dignificación y transmisión de la memoria de esas víctimas".

A su vez, la Cámara insta al Gobierno de España a que "mediante declaración expresa, reconozca el papel del Estado y condene la actuación desproporcionada del Gobierno presidido por [Carlos] Arias Navarro, que produjo la masacre del 3 de Marzo en Vitoria-Gasteiz, y reafirme su compromiso con los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, y con el fortalecimiento de las políticas públicas de memoria democrática, expresando una vez más su reconocimiento y homenaje a las personas fallecidas y heridas, así como a sus familias".

Por otra parte, a través de esta enmienda el Parlamento muestra su apoyo a la creación del Memorial dedicado a los damnificados por esta matanza en la iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria-Gasteiz, donde se produjeron los hechos, y a la labor de la Fundación Memorial 3 de marzo.

Con este texto, la Cámara se suma a las iniciativas promovidas en Vitoria-Gasteiz por las diferentes instituciones con motivo del 50º aniversario de estos crímenes, e insta a las formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados a alcanzar un acuerdo "que desbloquee la reforma de la Ley de Secretos Oficiales y facilite, entre otras cuestiones, el acceso a la información sobre los sucesos del 3 de marzo".

ACUERDO PNV-PSE

El acuerdo entre el PNV y el PSE-EE en torno a este texto se produce después de las diferencias surgidas inicialmente entre ambos grupos a la hora de señalar a la responsabilidad del Estado en la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, lo que en un principio les llevó a presentar por separado sendas enmiendas respecto a esta cuestión.

En la enmienda inicialmente registrada por el PNV este grupo instaba al Gobierno "a reconocer la responsabilidad principal y directa del Estado en los crímenes perpetrados en Vitoria-Gasteiz el 3 de Marzo de l976 y en los Sanfermines de 1978", así como a hacer "una declaración oficial al más alto nivel que recoja esta asunción de responsabilidad".

Por su parte, la enmienda inicial de los socialistas no atribuía responsabilidad alguna al Estado en la masacre. No obstante, ambos partidos, socios de gobierno en el Ejecutivo autonómico y en las principales instituciones vascas, han reconducido finalmente sus diferencias y han acordado el texto que, finalmente, ha sido aprobado este jueves por el Parlamento.

Por su parte, la enmienda de EH Bildu y Sumar, que no ha salido adelante, planteaba que el Parlamento Vasco instara al Gobierno de España a "reconocer la responsabilidad principal y directa del Estado" en la matanza del 3 de Marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, en la que cinco trabajadores murieron por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta obrera; y en los Sanfermines de Pamplona en 1978, en los que una intervención de la Policía Armada contra una manifestación dejó más de 150 heridos y un estudiante muerto por un tiro en la frente.

A su vez, EH Bildu y Sumar proponían que la Cámara vasca instara al Gobierno de España y a su presidente a que "realicen, al más alto nivel, una declaración oficial" que atienda a la referida "responsabilidad directa" en ambos casos, por los que ninguna persona ha sido condenada.

La iniciativa también proponía instar a "las instituciones competentes a dar pasos reales y definitivos para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas de la violencia de Estado y abrir así las puertas a la obtención de la obligada justicia y reparación, a fin de lograr que hechos similares no vuelvan a repetirse".

En el transcurso del debate, la parlamentaria de EH Bildu Amancay Villalba ha denunciado que aunque han pasado 50 años desde aquella matanza, "todavía el Estado no ha reconocido su responsabilidad al respecto".

"Pedimos que se atienda esta deuda histórica, que se reconozca la impunidad con la que ha actuado el Estado, que se reconozca la responsabilidad directa del Estado, que se desclasifiquen también los papeles del 3 de marzo", ha añadido, para lamentar a continuación que la enmienda de PNV y PSE "se queda corta".

Por parte de Sumar, Jon Hernández ha denunciado que "los asesinatos y la represión cometida en aquellas fechas es precisamente una represión contra la clase trabajadora y fue una represión con una autoría clara y con una responsabilidad clara en el Estado, el Estado franquista".

El parlamentario del PNV Xabier Barandiaran ha afirmado que es "importante" que el Estado "haga ese reconocimiento de su papel, de su responsabilidad" en lo ocurrido precisamente para "distanciarse" de la actuación protagonizada en su día por el Gobierno de Arias Navarro.

En este sentido, ha explicado que su grupo ha aceptado sustituir la exigencia de que el Estado reconozca su "responsabilidad" en lo ocurrido por una expresión menos "contundente", en la que lo que se demanda es que reconozca su "papel" en aquellos hechos. Este cambio respecto a su enmienda inicial --según ha explicado-- responde a que el PNV ha optado por "priorizar" la consecución de un acuerdo con el PSE.

La parlamentaria del PSE-EE Miren Gallastegui ha subrayado la "condena rotunda" de su grupo a la matanza del 3 de marzo y de los crímenes de los Sanfermines de 1978.

Además, aunque ha destacado que los socialistas "no son los responsables de aquella matanza", ha afirmado que sí se puede "apelar al Estado para reconocer todos los hechos que provocaron el asesinato de cinco trabajadores por parte de una policía que actuó en contra de cualquier principio de respeto a los derechos humanos y a la integridad de las personas".

El parlamentario del PP Santiago López ha afirmado que "desgraciadamente en este país, en este último siglo hay muchas víctimas, no sólo las del 3 de marzo", y que todas ellas "tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación".

Además, ha afirmado que la matanza del 3 de marzo se produjo durante "un régimen predemocrático", pero que "no podemos afirmar que aún nos encontremos en un régimen tal, como parece que se ha intentado deslizar hoy".

La única parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha criticado que la izquierda "sigue empeñada en la pervivencia del franquismo" y, tras condenar la matanza del 3 de marzo, ha enmarcado lo ocurrido en un contexto "complicado" como el de 1976.