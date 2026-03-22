Parlamento vasco pedirá a la UE el jueves que su normativa migratoria respete "escrupulosamente" los derechos humanos

Archivo - Parlamento vasco durante un debate - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Vasco pedirá el próximo jueves a la UE que cualquier normativa migratoria que implemente respete "escrupulosamente" los derechos humanos, tal como defienden el PNV y el PSE-EE, con mayoría parlamentaria, en su enmienda a la totalidad a una iniciativa de EH Bildu.

La formación soberanista, que presentó una proposición de Ley que se someterá a debate en la próxima sesión plenaria, reprocha que se promueva en la UE un reglamento "sobre expulsiones (retorno)" para "normalizar redadas policiales y medidas de vigilancia", y reclama que la Cámara autonómica rechace aquellas iniciativas sobre migración y asilo que "vulneren el derecho internacional" y los derechos humanos de las personas migrantes.

Según la formación soberanista, en la práctica, las medidas propuestas por la Comisión Europea y los Estados miembros de la UE se materializarán en "redadas policiales en viviendas privadas, así como en oficinas y albergues gestionados por organizaciones humanitarias, redadas policiales en espacios públicos", o la recogida "masiva de datos personales y el intercambio de estos datos entre las fuerzas policiales" de toda la Unión.

También critica que se pretendan impulsar medidas como controles basados "en la apariencia, el idioma o el origen percibido, en vez de en el comportamiento individual, lo que provoca una discriminación selectiva contra las comunidades racializadas, que es ya una práctica habitual en Europa".

EH Bildu censura también que el Parlamento Europeo, por su parte, haya dado "otro paso para dejar el derecho de asilo en una situación de extrema gravedad", al aceptar 'terceros países seguros' y 'países de origen seguros', lo que, "en la práctica, supone una violación del derecho de asilo".

Por ello, pide que la Cámara vasca rechace "cualquier iniciativa relativa a migración y asilo que vulnere el derecho internacional, la Convención de Ginebra y la Convención sobre los Derechos del Niño, así como cualquier normativa que vulnere los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional". En este sentido, insta a la UE a que "los cumpla con firmeza a la hora de proponer cualquier normativa que ponga en marcha".

MODELO MIGRATORIO "ORDENADO"

Por su parte, PNV y PSE-EE, socios del Gobierno Vasco que cuentan con mayoría absoluta en la Cámara, en una enmienda conjunta, emplazan a la Unión Europea a que cualquier reglamentación en materia de migración se materialice mediante "un modelo migratorio ordenado, con procesos claros y vías legales y seguras, que respete escrupulosamente los derechos humanos".

Jeltzales y socialistas solicitan que, además, promueva "procesos de inclusión laboral y social, de acogida y construcción de proyectos de vida dignos, vinculados a las diferentes formas de arraigo y al ejercicio efectivo de derechos y obligaciones".

El PP, que también ha enmendado a la totalidad el texto de EH Bildu, cree "necesario" establecer "un sistema de retorno común y efectivo" para toda la UE, para que haya un régimen común para la devolución de las personas de terceros países que se encuentren en situación ilegal, como "pilar central" del Pacto sobre Migración y Asilo aprobado por el Parlamento Europeo el 10 de abril de 2024.

También propone que este nuevo reglamento sea "directamente aplicable a todos los estados miembros sin necesidad de implementación nacional, estableciendo un marco legal sólido y moderno, firme y justo que, respetando los derechos fundamentales", proporcione "herramientas necesarias para aumentar la eficiencia de los procesos de retorno".

Los populares quieren que el Parlamento vasco solicite al Gobierno de España que desarrolle una política para una "inmigración ordenada, regulada y vinculada al mercado laboral, que permita a quienes desean establecerse en España y en Euskadi hacerlo mediante cauces legales y en condiciones que favorezcan su inclusión social".

Asimismo, pretende que el Ejecutivo central "persiga la trata de seres humanos y el tráfico ilícito de personas como principios de política migratoria", y promueva acuerdos con los países de origen que contemplen "medidas de prevención de la inmigración irregular y el retorno a sus países de origen" de quienes vengan "de forma irregular".

EL "RETROCESO" DEL PACTO MIGRATORIO

Por contra, Sumar, que también enmienda la proposición no de ley de EH Bildu, expresa su "profunda preocupación y rechazo" por el rumbo del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que puede suponer "un retroceso en la garantía efectiva del derecho de asilo, el refuerzo de políticas de externalización de fronteras y la normalización de prácticas que pueden vulnerar los derechos humanos".

De esta forma, insta a las instituciones de la UE y a los estados miembros a garantizar que cualquier desarrollo normativo en materia de migración y asilo "se base en el respeto estricto al derecho internacional de los derechos humanos, el principio de no devolución, y la protección reforzada de la infancia y el establecimiento de vías legales y seguras para migrar y solicitar protección internacional".