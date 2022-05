Parlamento Vasco pide contar "a la mayor brevedad" con una Estrategia de Salud Mental con "especial atención" a menores

Solicita que en el diseño de la estrategia se valoren las aportaciones de profesionales, agentes sociales y personas usuarias

VITORIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Vasco ha pedido al Gobierno Vasco que diseñe "a la mayor brevedad posible" la nueva Estrategia de Salud Mental de Euskadi, y que esta impulse de forma transversal cuestiones prioritarias como la promoción de la salud mental, la lucha contra el estigma que sufren las personas con problemas de salud mental, una especial atención a la salud mental infanto-juvenil, y la prevención del suicidio.

EH Bildu ha llevado al pleno de la Cámara vasca una iniciativa sobre la nueva estrategia de salud mental de la Comunidad Autónoma Vasca. La coalición ha acordado con PNV y PSE un texto que ha salido adelante con el apoyo de los grupos firmantes y PP+Cs, mientras que Elkarrekin Podemos-IU y la parlamentaria de Vox --que no ha participado en el debate-- se han abstenido.

En el mismo, el Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que diseñe "a la mayor brevedad posible" la nueva Estrategia de Salud Mental de Euskadi, liderada por el Consejo Asesor de Salud Mental y "abierta a recibir y valorar las aportaciones de profesionales, agentes sociales y personas usuarias".

Además, pide que esta nueva Estrategia "continúe desarrollando y fortaleciendo el modelo comunitario", incluyendo la autonomía de las personas con problemas de salud mental, continuidad asistencial, accesibilidad al sistema, atención integral, equidad, perspectiva de género y la recuperación como modelo asistencial y calidad.

También solicita que, "de acuerdo con la reflexión estratégica en Salud Mental, impulse de forma transversal cuestiones prioritarias, atendiendo a la sostenibilidad y calidad del sistema, y garantizando los derechos de las personas usuarias".

En este sentido, propone impulsar la promoción de la salud mental; la lucha contra el estigma que sufren las personas con problemas de salud mental; una especial atención a la salud mental infanto-juvenil; y la prevención del suicidio.

En el debate, la parlamentaria de EH Bildu Maria Garde ha puesto en valor el acuerdo alcanzado y ha agradecido la disposición de los grupos en el Gobierno -- PNV y PSE--, así como del Departamento de Salud. "Hemos estado enrocados en nuestras posturas pero hemos hecho un gran trabajo alcanzando un gran acuerdo en favor de la ciudadanía", ha señalado.

Garde ha subrayado la necesidad de "dar un salto cualitativo" en materia de salud mental y la importancia de que la nueva estrategia se elabore desde una perspectiva de género, apostado por tomar medidas con urgencia porque la salud mental de niños, niñas, adolescentes y jóvenes ha empeorado desde la pandemia.

El parlamentario del PNV Jon Aiartza ha subrayado la necesidad de abordar "con seriedad y rigor, huyendo de titulares", este asunto y para ello ha puesto en valor la citada estrategia. "Hemos llegado a un potente acuerdo", ha destacado antes de repasar el texto aprobado.

El parlamentario deL PSE Ekain Rico ha afirmado que "sin salud mental no hay salud" y cree que se debe adecuar la red de salud mental, tanto nacional como vasca, "en favor de un sistema asistencial, comunitario, integral, accesible y coordinado". "Hemos conseguido un buen acuerdo que podría ser el inicio para sumar a más grupos", ha señalado.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Jon Hernández ha señalado que el texto aprobado "no tiene elementos a criticar" por parte de su grupo, pero cree que "no incluye novedades" y por ello se han abstenido en la votación para denunciar "elementos que no están", entre los que ha citado la necesidad de aumentar los recursos para atender la salud mental.

Por último, la parlamentaria de PP+Cs Laura Garrido también ha defendido la necesidad de poner en marcha "cuanto antes" una estrategia vasca de salud mental con "medidas transversales" y ha pedido establecer plazos e inversiones.