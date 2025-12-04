Parlamento Vasco pide "intensificar" inversiones y un 'plan de choque' para reducir listas de espera en resonancias

El Pleno de la Cámara ha debatido sobre listas de espera en resonancias magnéticas - JAVIER MARTIN-PARLAMENTO VASCO

VITORIA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Vasco ha aprobado una enmienda del PNV y el PSE-EE que insta al Gobierno Vasco a impulsar un "plan de choque" para reducir las listas de espera de resonancias magnéticas y a "intensificar" las inversiones para fortalecer la capacidad en el ámbito del radiodiagnóstico.

El pleno de la Cámara vasca ha debatido sobre este asunto a propuesta de EH Bildu, cuya moción ha sido rechazada con 47 votos en contra --PNV, PSE, PP y Vox-- y 24 a favor --los de la propia soberanista y Sumar--.

La moción de EH Bildu instaba al Departamento de Salud a que, en colaboración con Osakidetza y Osatek, abriera todos los turnos de trabajo de Osatek, "a fin de reducir las listas de espera para la realización de resonancias magnéticas".

Además, solicitaba el diseño de una 'hoja de ruta' para la integración de Osatek en Osakidetza. Con ese fin, pedía acordar un cronograma con el objetivo de igualar las condiciones de trabajo entre el personal de Osakidetza y Osatek.

En otro apartado de la moción se pedía la unificación de los criterios para "la realización de pruebas de imagen en las Organizaciones Sanitarias Integradas (OSI), a partir de indicadores de calidad, para la realización de diagnósticos a tiempo".

Por su parte, Sumar había presentado una enmienda --que tampoco ha sido aprobada-- en la instaba al Gobierno Vasco a "impulsar la equiparación de condiciones laborales y salariales de las personas trabajadoras vinculadas al Sistema Público Vasco de Salud Osakidetza".

"IGUALAR CONDICIONES DE TRABAJO"

En este sentido, reclamaba al Ejecutivo "igualar las condiciones de trabajo del personal de la empresa pública Osatek con las de Osakidetza", y le instaba a "implicarse en la negociación con las plantillas de la red de Institutos de Investigación Sanitaria de Euskadi".

El PP también había registrado una enmienda al texto de EH Bildu. Esta iniciativa, que tampoco ha salido adelante, instaba al Departamento de Salud a "adoptar las medidas que fueran necesarias para subsanar las posibles deficiencia de Osatek en un contexto de una demanda creciente".

El objetivo de estas medidas --según se indicaba en el texto-- sería "configurar un modelo de gestión eficiente" y dotar a Osatek de equipos tecnológicos "avanzados" para realizar los diagnósticos "en tiempo y forma", así como "homogeneizar su funcionamiento en los tres territorios".

La enmienda del PNV y el PSE-EE ha salido adelante con los 39 votos a favor de estas formaciones, los 23 votos en contra de EH Bildu, y la abstención del PP, Sumar y Vox. El texto insta al Gobierno Vasco a "impulsar un plan de choque" en el Sistema Público de Salud "para reducir las listas de espera de resonancias magnéticas".

A su vez, a través de este texto se insta al Ejecutivo a "intensificar las inversiones para fortalecer la capacidad de actividad del sistema público de salud en el ámbito de la actividad de radiodiagnóstico".