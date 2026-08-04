El paro aumenta en julio en 1.378 personas en Euskadi

Archivo - Oficina de Lanbide en Basauri (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha registrado el pasado mes de julio 105.590 parados en las oficinas del servicio público de empleo, lo que supone 1.378 más que en junio (+1,32%), según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Gobierno Vasco.

En comparación con el mes de julio de 2025, la cifra de desempleados en la Comunidad Autónoma Vasca ha sumado 599 personas, lo que representa un incremento del 0,57%.

Tanto en la comparativa mensual como en la interanual, Euskadi presenta una peor evolución que la media estatal, que se ha visto incrementada en un 0,85% respecto a junio y ha disminuido un 3,87% en relación al pasado año.

(Habrá ampliación)