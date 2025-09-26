El parque natural de Izki obtiene el certificado como destino Starlight por sus buenas cualidades para la contemplación

Acredita la calidad de sus cielos y los medios para garantizar su protección

VITORIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cielo del parque natural de Izki (Álava) ha obtenido recientemente la certificación como 'Destino Starlight' por las extraordinarias cualidades con las que cuenta para la contemplación de los cielos estrellados.

En un comunicado, la Diputación ha explicado que estos destinos son lugares visitables que disponen de unas características óptimas y que, al estar protegidos de la contaminación lumínica, son especialmente aptos para desarrollar en ellos actividades basadas en este recurso natural.

Parámetros como la calidad del cielo, la oferta de educación ambiental y la acción sobre el medioambiente en destino son los aspectos objeto de evaluación para determinar la idoneidad del espacio a certificar.

Los 'Destinos Starlight' no sólo deben acreditar la calidad de sus cielos y los medios para garantizar su protección, sino también las adecuadas infraestructuras y actividades relacionadas con la oferta.

El proceso de auditoria se ha centrado en analizar los productos del destino como, por ejemplo, la oferta de alojamientos, los medios de observación disponibles al servicio de los visitantes, la formación del personal encargado de la interpretación astronómica entre otros aspectos y su integración en la conservación de la naturaleza nocturna.

La candidatura ha puesto en valor iniciativas con las que se venía trabajando desde hace años, como el cambio de iluminación que llevó el pueblo de Korres con la ayuda del Parque Natural en 2017, el convenio con la Asociación astronómica 'La Otra Mitad' para el uso del observatorio astronómico, o las actividades conjuntas con la Cuadrilla de Montaña Alavesa, donde destaca la red de miradores astronómicos de la Comarca.

Tras la acreditación, el Parque Natural debe afrontar un conjunto de medidas que se plasmarán en un plan de trabajo durante los próximos meses y que incluirá un plan formativo, una agenda de actividades y una propuesta para hacer más sostenible la iluminación de los pueblos del entorno.

El Sistema de Certificación Starlight nació con el objetivo de fomentar, a nivel mundial, la mejora de la calidad de las experiencias de ocio y la protección de los cielos nocturnos en los 'Destinos Starlight'.

NUEVO ATRACTIVO

La diputada de Desarrollo Económico y Sostenibilidad, Saray Zárate, ha destacado que "el parque natural de Izki suma un atractivo más a sus sobresalientes paisajes y biodiversidad, incorporando un nuevo punto de vista a su oferta educativa y turística, con su cielo nocturno como nuevo estandarte".

Esta acción forma parte del 'PSTD Parques Naturales de Álava', financiado por el 'Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia', a cargo de los fondos 'NextgenerationEU'.

"La Diputación Foral de Álava pretende con esta acción poner en valor la calidad de su cielo nocturno e impulsar medidas para su protección como parte de las actuaciones de conservación de la biodiversidad del parque natural", ha subrayado la responsable foral.