El partido Athletic-PSG provocará cortes de tráfico en el entorno de San Mamés, Puente Euskalduna y Sagrado Corazón

BILBAO 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La celebración del partido de fútbol de la Champions League entre el Athletic Club y el PSG provocará este miércoles cortes de tráfico en el entorno de San Mamés, Puente Euskalduna y Sagrado Corazón, según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao.

En concreto, los cortes se darán desde las 17.00 horas en Sabino Arana, entre la plaza Sagrado Corazón y Avenida Zunzunegui. Se permitirá la salida de vehículos por alameda Urquijo hacia Avenida Zunzunegui.

Desde las 18.00 horas, aproximadamente, habrá cortes de tráfico por el recorrido de la afición visitante en: Alameda Mazarredo (Puppy), Plaza Euskadi, calle Ramón Rubial, Abandoibarra, Puente Euskalduna, plaza Sagrado Corazón y Gran Vía, hasta María Díaz de Haro.

A partir de las 19.00 horas se producirán los cortes y desvíos habituales en el entorno del campo de fútbol. Los cortes se mantendrán hasta las 21.00 horas, aproximadamente, una vez completada la entrada al campo. Tras la finalización del partido se realizarán los cortes habituales de dispositivo de salida durante 45 minutos, aproximadamente. El horario y zonas de corte podrán variar por motivos de seguridad.