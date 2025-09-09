Paul Pen presenta este jueves en Bilbao su última novela, "El canto de los grillos"

La novela, "emocionalmente intensa, perturbadora y adictiva", retoma el universo que creó en "El brillo de las luciérnagas" en 2013

BILBAO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Paul Pen presentará este próximo jueves en Bilbao "El canto de los grillos", su última novela "emocionalmente intensa, perturbadora y adictiva" con la que retoma el universo que creó en "El brillo de las luciérnagas" en 2013.

La presentación de la nueva novela de Pen, editada por Plaza Janés, tendrá lugar este jueves, a las 19.00 horas en Fnac de Bilbao, en conversación con el también escritor Mikel Santiago.

Según han indicado desde la editorial, "El canto de los grillos" llega una década después de la publicación de "El brillo de las luciérnagas", novela que vivió un "inesperado resurgimiento gracias a TikTok".

"Nuevas generaciones de lectores descubrieron la obra, compartieron reseñas emocionales y recomendaciones apasionadas, y convirtieron el libro en un fenómeno viral", ha destacado la editorial, para añadir que el resultado fue "espectacular, ya que sus ventas aumentaron un 1.000%".

En su nueva novela, Paul Pen retoma la historia de su singular familia protagonista -encerrada durante años de forma voluntaria en el subsuelo de su propiedad para proteger a uno de los suyos-, para dar forma a un nuevo relato, "íntimo y perturbador", que se inicia años después del desenlace de esa primera parte, cuando el bebé nacido en el sótano es ya un joven de 15 años que vive en la casa del faro con su abuelo y su hermano mayor -quien pasó los diez primeros años de su vida bajo tierra-, ajeno a lo que le ocurre al resto de la familia que sigue viviendo encerrada.

Se trata de "una secuela madura y conmovedora donde la acción ya no se sitúa en el sótano sino en el mundo real", y cuyos protagonistas "cargan con las secuelas de haber vivido apartados de la luz y la verdad", han subrayado desde la editorial, para añadir que Pen presenta "unos personajes enfrentados a una existencia marcada por la oscuridad, el aislamiento, el trauma, el dolor enquistado y la búsqueda constante de sentido".

EL AUTOR

Paul Pen (Madrid, 1979) es escritor, guionista y autor de referencia dentro del thriller psicológico contemporáneo. Debutó en 2011 con "El aviso", que fue galardonado con el Premio de Talento FNAC y adaptado al cine en 2018.

Además, es autor de "El brillo de las luciérnagas", traducida a varios idiomas, "La casa entre los cactus", que también fue adaptada al cine por el propio autor y llegó a las salas en 2022, "Un matrimonio perfecto" (2019), "La metamorfosis infinita" (2022) y "A un lado de la carretera" (2024). También ha publicado las colecciones de relatos "Trece historias" y "Relatos a medianoche". Sus obras traducidas al inglés han alcanzado en Estados Unidos lo más alto de las listas de ventas, superando los 200.000 ejemplares vendidos.