PDE y PNV avisan que la democracia está en peligro ante "totalitarismos" y llaman a luchar contra la extrema derecha

El presidente del PDE, François Bayrou, a su llegada a la celebración en Barakaldo del Congreso del Partido Demócrata Europeo, en el BEC - David de Haro - Europa Press

BILBAO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Demócrata Europeo, François Bayrou, el secretario general de esta formación, Sandro Gozi, y el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, han advertido, antes celebración del Congreso Anual del PDE en el BEC de Barakaldo, que la democracia está en peligro "frente a totalitarismos, extremismos y populismos", y han reclamado una democracia "para luchar contra la extrema derecha".

Los tres dirigentes han realizado declaraciones a los medios de comunicación este viernes en el BEC de Barakaldo, antes de que diera comienzo el Congreso Anual del PDE, bajo el título "All we need is democracy" (todo lo que necesitamos es democracia).

Bayrou considera que se vive "un momento histórico extraordinariamente inquietante" porque "las democracias en el mundo se han tornado frágiles". "Es la ley de la fuerza, la ley del más fuerte la que se impone, no la ley del más justo", ha expresado, para añadir que "esa ley es también la del dinero", y y ha emplazado a "reconducir este combate, un combate vital para el futuro de los jóvenes".

El secretario general del PDE, Sandro Gozi, ha expresado que la democracia "está en peligro en Europa y el mundo", y ha reclamado que el "ADN" de los demócratas "es estar presentes en todos los lugares" para "luchar" por ella "y por el Estado de derecho".

En esa línea, tras recordar que con el fundador del PDE, François Bayrou, han "pensado siempre en el mundo, no solamente en Europa", ha añadido que "es el momento de ampliar el partido", y ha celebrado que haya "cuatro nuevos partidos miembros del PDE, símbolo de nuestro crecimiento". "Nuestra posición demócrata centrista es la posición más fuerte para luchar contra el crecimiento de la extrema derecha", ha concluido Gozi.

UNIDOS CONTRA EL TOTALITARISMO

Por su parte, Aitor Esteban ha añadido que el congreso "es un evento importante" en el que se reúnen "no solo a líderes políticos sino activistas, intelectuales en defensa de la democracia, y también gente de otros continentes" para estar unidos "contra los totalitarismos, contra los extremismos, y contra el populismo".

Como Gozi, Esteban ha dicho que la democracia "está en juego" y ha defendido que "en Europa es donde verdaderamente se puede luchar todos juntos contra esta ola que se nos echa encima", para concluir expresando que "si puede haber un bastión que haga una defensa de la democracia, es Europa".