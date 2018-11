PDeCAT dice que no hay perspectivas de que haya PGE por la ausencia de una propuesta "valiente" de Sánchez con Cataluña

Publicado 07/11/2018 10:13:34 CET

Cree que el presidente del Gobierno puede prolongar la legislatura porque "el PP estuvo durante meses perdiendo votaciones"

BILBAO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PDeCAT en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, ha afirmado que no hay perspectivas de que haya Presupuestos Generales del Estado por la ausencia de una propuesta "valiente" del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, con Cataluña.

A su juicio, no se da "un clima de confianza y normalidad política" como para que su partido apoye las Cuentas. Además, considera que Sánchez puede prolongar la legislatura porque "el PP estuvo durante meses perdiendo votaciones", pero no habrá abordado "la cuestión de fondo", como es el "conflicto catalán".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogido por Europa Press, el dirigente del PDeCAT ha destacado que "la cuestión de fondo va más allá del debate presupuestario" y radica en "si el presidente Sánchez pretende, de verdad", abordar el reto "que le ha planteado la sociedad catalana al Estado español en estos últimos años".

En este sentido, se ha preguntado "si pretende, de verdad, encauzar por la vía democrática esa demanda que le plantea al sociedad catalana o termina agotando, en la práctica, la misma estrategia del presidente Rajoy, que es esperar a que el paso del tiempo vaya resolviendo el conflicto".

Carles Campuzano ha advertido de que, si alguna lección han aprendido "todos estos años es que la ausencia de política para abordar las cuestiones de fondo lleva al choque de trenes", situación que "se vivió en octubre del año pasado".

Por ello, ha llamado a "trabajar activamente por la vía del diálogo, de la voluntad de acuerdo, por la vía de 'no imponer y no impedir', de permitir que los catalanes puedan decidir su futuro para encauzar el conflicto". "Ésa es la cuestión de fondo que va más allá del debate el Presupuesto, que es importante y significativo, y tiene que ver con la política económica y las políticas sociales", ha señalado.

CUESTIÓN DE FONDO

Campuzano ha recordado que Pedro Sánchez ganó la moción de censura a Mariano Rajoy con los votos de los soberanistas catalanes por "la necesidad de abordar esa cuestión de fondo que le planteó la sociedad catalana".

Preguntado por si este hecho condiciona su apoyo a los Presupuestos, ha respondido que las cuentas "las condicionan un clima de confianza político que hoy no se da y una situación de normalidad política que hoy no se da".

Además, cree que "hay una ausencia de propuesta valiente y audaz del presidente Sánchez para abordar la cuestión catalana, que hace que hoy no haya perspectivas de que haya Presupuestos en España".

En su opinión, el máximo responsable del Gobierno del PSOE puede prolongar la legislatura, pese a no sacar los Presupuestos adelante. "El PP estuvo durante meses perdiendo votaciones en el Congreso", ha recordado.

No obstante, ha dicho que "lo que no habrá hecho Sánchez es abordar la cuestión de fondo que le plantea la sociedad catalana". "Y ahí es donde se sitúa el reto político de fondo, no solo de esta legislatura, sino de estos últimos años y de los próximos. Y, si alguien pretende que haya estabilidad política en España, sabe que la única fórmula de garantizarla es abordándola", ha insistido.