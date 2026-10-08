Pedrosa recibe a una representación galesa interesada en conocer el sistema educativo vasco

Pedrosa recibe a una representación galesa en San Sebastián. - GOBIERNO VASCO

SAN SEBASTIÁN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa, ha recibido este jueves en el Palacio Miramar de San Sebastián a una delegación integrada por representantes del Gobierno de Gales (Reino Unido) y del ámbito universitario, interesada en conocer de primera mano el sistema educativo vasco y algunas de las líneas de trabajo del Departamento vasco de Educación.

En un comunicado, el Departamento vasco de Educación ha señalado que este encuentro se ha celebrado en el marco del congreso internacional IWORDD 2026, organizado por el Basque Center on Cognition, Brain and Language (BCBL) en la capital guipuzcoana.

Durante este foro se han abordado "las políticas relacionadas con la inclusión, la convivencia y el bienestar emocional del alumnado, las actuaciones en materia de lectura y aprendizaje de las lenguas y la colaboración entre la Administración educativa, las universidades y los centros de investigación", según las mismas fuentes.

La reunión ha permitido también compartir información sobre la realidad lingüística de Euskadi, el papel de los centros educativos en el aprendizaje y uso del euskara y las respuestas educativas ante una creciente diversidad social, cultural y lingüística del alumnado.